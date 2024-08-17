Sedat Kazancı’nın Annesi Nesibe Kazancı Hayatını Kaybetti

Aslen Divanlı mahallesinden olan Nesibe Kazancı, merhum Eşref Kısakürek’in kızı, merhum Mesut Kazancı’nın eşi, Esat, Sedat ve Vedat Kazancı’nın annesi, merhum Hacı Nuri Kısakürek’in kardeşi, Rasim Tekerek, Halis Kazancı ve merhum Muhsin Çalkaya’nın kayınvalidesi olarak tanınıyordu.

Nesibe Kazancı’nın cenazesi, ikindi namazının ardından Şeyh Adil Asri Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine Kipaş Holding yöneticileri, Kazancı ailesinin yakınları, dostları ve basın mensupları katılarak acılarına ortak oldular.

Kazancı ailesi, taziyeleri 16-18 tarihleri arasında Divanlı Taziyeevi’nde kabul edecek.