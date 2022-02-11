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Sefa Öngel’den 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

Askon Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Öngel, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Sefa Öngel’den 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

Sefa Öngel’den 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

Askon Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Öngel, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

11 Şubat 2022 Cuma 15:41
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Öngel mesajında şunları söyledi;

“Kahramanmaraşlı hemşerilerimin 12 Şubat Kurtuluş bayramı kutlu olsun. Kahramanmaraş işgalci güçlere karşı, devlet desteği olmaksızın, top ve tüfeğe karşı elindeki kazmasıyla tek vücut olmuş, yeri gelince evini yakmış ve düşmana geçit vermemiştir.

Bu zafer Maraş’ı Kahramanmaraş yapmış ve dünyadaki tek madalyalı şehir olmuştur. Maraş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna vesile olmuştur.

Maraşlı bıçak kemiğe dayandığında dünyayı yakacak güce sahip olduğunu 12 Şubat’ta göstermiştir.

Bu duygularla Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda canıyla, kanıyla bedel ödeyen tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla selamlıyoruz.

Tüm hemşerilerimizin kurtuluş gününü kutluyoruz.”

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Sefa Öngel’den 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
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