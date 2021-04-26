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Sefer Aycan’dan kanser açıklaması

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kanserle ilgili açıklamada bulundu.

Sefer Aycan’dan kanser açıklaması

Sefer Aycan’dan kanser açıklaması

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kanserle ilgili açıklamada bulundu.

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:57
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Aycan şunları kaydetti;

“Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü hücrelere denir.

Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 1OO' den fazla hastalık grubudur.

Kanser, bulaşıcı bir hastalık değil, ancak görülme sıklığı en fazla olan hastalıklarda ikinci sırada yer almaktadır. Ölüm nedenlerine bakıldığında dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden biri, ülkemiz için ise her 5 ölümden biri kanser kaynaklıdır.

Dünya genelinde 2020 yılında 9,3 milyon yeni vaka ve 10,0 milyon ölüm bildirilmiştir;
2018 yılında 18,1 milyon vaka ve 9,6 milyon ölüm bildirilmişti.

Dünyada en çok ölüme neden olan kanserler ve oluşturduğu ölümler; akciğer kanseri 1 milyon 796 bin 144, kalın bağırsak kanseri 935 bin 173, karaciğer kanseri 830 bin 180, mide kanseri 768 bin 793, meme kanseri 684 bin 996, yemek borusu kanseri 544 bin 76, pankreas kanseri466 bin 3, diğer kanserler ise 3 milyon 932 bin 768' dir.

Türkiye'de en çok ölüme neden olan kanserler ve oluşturduğu ölümler; akciğer kanseri 37 bin 70, kalın bağırsak kanseri 10 bin 798, mide kanseri 10 bin 789, pankreas kanseri 8 bin 214, meme kanseri 7 bin 161, prostat kanseri 5 bin 464, karaciğer kanseri 5 bin 461, diğer kanserler ise 41 bin 378' dir.

Hem erkeklerde, hem kadınlarda en çok görülen kanser çeşidi deri kanseridir. Türkiye'de bunu erkeklerde akciğer, prostat, kalın barsak, rektum, mide ve parıkreas; kadınlarda meme,
akciğer, kalın barsak, rektum, serviks, over, mide ve pankreas kanserleri takip etmektedir.

Kanseri tamamen önleyemeyiz ama riski en aza indirebilmek için alınması gereken
önlemler ise şöyle sıralanabilir; sigarayı bırakmak, açık havada bol egzersiz yapmak, aşın Alkol tüketimini azaltmak, kanserden koruyan hepatit B aşısı ve HPV aşısı yaptırmaktır.

Kanserlerin önlenmesinde çevreye yönelik önlemlerde çok önemlidir. Kanserojen
maddeler; Aspest, Radon, Benzen gibi maddelerden uzak durmak, hava kirliliğinin azaltılması, gıda güvenliğini sağlamak, obezitenin önlenmesi, radyasyon kontrolü gibi önlemlerin kanseri önlemede faydası olması beklenir.”

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