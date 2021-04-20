Şehit ailesine anlamlı ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şehit Polis Memuru Barış Göl’ün ailesini evinde ziyaret ederek şehit ailesiyle birlikte iftar yaptı.

Başkan Güngör’e ziyaretinde eşi Leyla Güngör de eşlik etti. Yapılan iftar sonrası şehidin ailesiyle vakit geçiren Başkan Güngör, çocuklarıyla futbol ve satranç oynadı. Düzenlenen ziyaretin ardından Başkan Güngör sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bugün iftarımızı, şehit polisimiz Barış Göl'ün ailesi ve çocukları ile birlikte yaptık. Cam çerçeve indirmeden futbol oynadık, satranç da epeyce çekişmeli geçti... Allah şehidimize rahmet eylesin, emanetlerinin sorumluluğu bizdedir” ifadelerine yer verdi.