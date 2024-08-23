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Şehit Polis Memuru Peksoy, Kahramanmaraş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Polis Memuru Peksoy, Kahramanmaraş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Polis Memuru Peksoy, Kahramanmaraş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

23 Ağustos 2024 Cuma 18:50

Kahramanmaraş Havaalanı’na getirilen şehit Peksoy'un naaşı, mesai arkadaşları tarafından alınarak cenaze aracıyla Andırın ilçesi Alanlı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alınmasının ardından tören için Alanlı Mahalle Mezarlığına taşındı.

Törende, güçlükle ayakta duran şehidin annesi Döne Peksoy, babası Yusuf Peksoy, ablası Müşüre Sağıroğlu ve kardeşleri Muhammet ve Ömer Peksoy taziyeleri kabul etti. Kahramanmaraş İl Müftü Vekili Mehmet Demir tarafından ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Mustafa Peksoy'un cenazesi, Alanlı Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Vekili Metin Cengiz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Şehit Polis Memuru Peksoy
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