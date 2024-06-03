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Şehrin değerleri Karamanlı Kavşağı’nı süsledi

Büyükşehir Belediyesi, Karamanlı Kavşağı’nı; Ters Lale, Sim Sırma, Abdulhamid Han Camii,Yedikuyular Kayak Merkezi ve Ali Kayası gibi şehrin değerlerinin bulunduğu fotoğraflarla süsledi.

Şehrin değerleri Karamanlı Kavşağı’nı süsledi

Şehrin değerleri Karamanlı Kavşağı’nı süsledi

Büyükşehir Belediyesi, Karamanlı Kavşağı’nı; Ters Lale, Sim Sırma, Abdulhamid Han Camii,Yedikuyular Kayak Merkezi ve Ali Kayası gibi şehrin değerlerinin bulunduğu fotoğraflarla süsledi.

03 Haziran 2024 Pazartesi 14:24

Kavşağın son hali görenlerin beğenisini kazandı.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini sağlamak için de uygulamalarına kesintisiz devam ediyor.

Bu kapsamda anlamlı bir çalışma daha hayata geçirildi. Şehrin değerlerinin yer aldığı fotoğraflar Karamanlı Kavşağı’nı süsledi. Altgeçitte bulunan panolara; Ters Lale,Yeşilgöz, Sim Sırma,Abdulhamid Han Camii, Döngel Şelalesi,Germenicia, Ahşap Oymacılığı,Yedikuyular Kayak Merkezi, Kuyumculuk, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi,Başkonuş Yaylası, Ali Kayası, Yemeni ve tarihi konakların fotoğrafları asıldı. Şehrin değerleriyle süslenen kavşağın son hali görenlerin beğenisini kazandı.

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Şehrin Değerleri Karamanlı Kavşağı’nı Süsledi
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