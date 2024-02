Selahaddin Can; “Halktan kopuk bir yönetim var”

Ziyarette çarşı esnafının sorunlarını dinleyen Başkan adayı Can, depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ne belediye başkanı nede Ak Partili yetkililerin bölgeye gelmediğini ifade etti.

Selahaddin Can, “Gelecek yüzleri yok hangi yüzle galipte vatandaştan oy isteyecekler. Karacasu Karaziyaret mahallesinde vatandaşlarımız artık yeter değişim şart diyor.” ‘dedi.

31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerine 40 gün gibi kısa bir süre kaldığını belirten Can, “Halktan kopuk bir yönetim var. Gelsinler görsünler vatandaşın halini tabi gelecek yüzleri varsa. Seçim çalışmalarını gece gündüz demeden yürüten, Dr. Selahaddin Can, ‘Dulkadiroğlu sınırlarında bulunan yerleşim yerlerini karış, karış geziyoruz vatandaşların tüm sorunlarını dinleyip, onların sıkıntılarının çözümü noktasında gereken teşhisi koyup inşallah göreve geldiğimizde her bir kişinin tek bir sorunu kalmayıncaya kadar tüm gücümüzle çalışacağız.” diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZIN HALA ÇADIRLARDA KALDIĞINI GÖRDÜK; İÇİMİZ SIZLADI

İyi Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can, “Karacasu Karaziyaret mahallesinde yıkılmak üzere olan binaları gördük, esnaflarımızın barakalarda işini yapmaya çalıştığını gördük, vatandaşlarımızın hala çadırlarda kaldığını gördük ve içimiz sızladı yazıktır günahtır. İnşallah biz göreve geldiğimizde Dulkadiroğlu’nun her noktası hizmete doyacak, kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz, torpille işe girip bankamatik işçilerinin derhal işine son vereceğiz. Vatandaşlarımızla el ele verip ilçemizi eski günlerinden çok, çok daha iyi günlerine kavuşturacağız.”

HANGİ YÜZLE GELİPTE BİZDEN OY İSTEYECEKLER

Can, “Karacasu Karaziyaret mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız şunu söylüyor. Deprem olalı 1 yıl oldu, bugüne kadar ne belediye başkanı, nede milletvekilleri, gelipte halimizi sormadılar. Seçim geliyor şimdi hangi yüzle gelipte bizden oy isteyecek diyorlar.”

Can, sözlerini şu şekilde tamamladı;

“Sıcak odalarında çıkıp vatandaşların sıkıntılarını bilmeyen görmeyen yöneticilerden kurtulmanın tam zamanı yeter artık, yeter diyoruz gümbür, gümbür geliyoruz. Dulkadiroğlu bıkmış usanmış yalan siyasetinden talan siyasetinden biz geliyoruz, İYİ geliyor inşallah.”