Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Selahattin Orçan’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

Türkoğlu Ak Parti Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Orçan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Selahattin Orçan’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

Selahattin Orçan’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

Türkoğlu Ak Parti Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Orçan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 11:08
banner459

Orçan mesajında şunları ifade etti;

“Kahramanmaraş halkı olarak, yine bir 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’na ulaşmanın haklı gururunu, onurunu ve kıvancını yaşıyoruz.

Bilindiği gibi Maraş; Türk Milli Mücadelesinin başladığı ve istiklal meşalesinin yakıldığı yerdir.

Maraş; maddenin, manaya boyun eğdiği, inanmış bir avuç insanın, azim ve kararlılıkla Türk Milletinin esir edilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği kenttir.

Vatan sevgisini her şeyin üzerinde tutan, istiklali temel yaşam felsefesi haline getiren kahraman ecdadımız; kan vererek, can vererek kentimizi işgalden kurtardılar ve 12 Şubat gününü bizler için bayram yaptılar.

Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz, vatan, millet ve namus uğruna Rahmeti Rahmana kavuşanlara… Minnetle yad ediyoruz bağımsızlık için anadan, yardan, serden geçen o asil insanları…

HEPİMİZİN KURTULUŞ BAYRAMI KUTLU OLSUN”

Anahtar Kelimeler:
Selahattin Orçan’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör Oyuncu Tamer Karadağlı’yı Ağırladı
Başkan Güngör Oyuncu Tamer Karadağlı’yı Ağırladı
Kahramanmaraş'ta Yaşlı Kadın Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu
Kahramanmaraş'ta Yaşlı Kadın Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu
Murat Arifoğlu’ndan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı
Murat Arifoğlu’ndan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı
Dursun Nar’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı
Dursun Nar’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı
Ahmet Zor’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı
Ahmet Zor’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber