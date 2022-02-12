Selahattin Orçan’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

Orçan mesajında şunları ifade etti;

“Kahramanmaraş halkı olarak, yine bir 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’na ulaşmanın haklı gururunu, onurunu ve kıvancını yaşıyoruz.

Bilindiği gibi Maraş; Türk Milli Mücadelesinin başladığı ve istiklal meşalesinin yakıldığı yerdir.

Maraş; maddenin, manaya boyun eğdiği, inanmış bir avuç insanın, azim ve kararlılıkla Türk Milletinin esir edilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği kenttir.

Vatan sevgisini her şeyin üzerinde tutan, istiklali temel yaşam felsefesi haline getiren kahraman ecdadımız; kan vererek, can vererek kentimizi işgalden kurtardılar ve 12 Şubat gününü bizler için bayram yaptılar.

Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz, vatan, millet ve namus uğruna Rahmeti Rahmana kavuşanlara… Minnetle yad ediyoruz bağımsızlık için anadan, yardan, serden geçen o asil insanları…

HEPİMİZİN KURTULUŞ BAYRAMI KUTLU OLSUN”