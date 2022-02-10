Selamet Atlı’dan 12 Şubat mesajı

Başkan Atlı, mesajında, “Büyük bir inanç ve istiklal aşkıyla vatan savunmasında tek yürek olan Maraş, eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştir” dedi.

Atlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli mücadelenin mutlak zafere ulaşacağı inancını bütün vatana Maraş halkının gösterdiği bu kahramanlık ilham etmiştir. 102 yıl önce çok kısıtlı imkânlarla sömürgecileri vatan topraklarından püskürterek şanlı bir tarih yazan Maraş halkı Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklar neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce İstiklal Madalyası, sonra "Kahramanlık" ünvanı ile onurlandırılmıştır.

Gururunu yaşadığımız bu mücadelenin zaferini kutlarken, ülkemizin ve şehrimizin aynı ruhu aynı heyecanı taşıdığını hissetmek bizler için büyük erdemdir. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin bozulmadan kurtuluş mücadelesindeki heyecanla sürmesini temenni ederim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Kahramanmaraş'lıların 12 Şubat Kurtuluş Bayramını tebrik ediyor, aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.”

