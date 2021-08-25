Sendika Başkanı Arifoğlu’ndan Rektör Can’a Ziyaret

Rektör Can ile ikili görüşme gerçekleştiren sendika başkanı Arifoğlu, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan sağlık görevlilerinin sorunlarını dile getirdi.

Kamu Çerçeve Protokolü sözleşmesi için ek protokol talebinde bulunan Arifoğlu ziyaretle ilgili şunları kaydetti;

“Kamu Çerçeve Protokolü sözleşmesinden faydalanamayacak olan üniversite hastanemizin fedakar çalışanları için ek protokol yapılarak faydalanmaları konusu istişare ettik. Sayın Rektörümüz tüm çalışanlara selamlarını iletip, arkadaşlarımız için elinden geleni yapacağınızı söyledi. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili çalışma yapılacak.

Rektör Hocamıza yakın alakaları ve samimiyeti için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.”