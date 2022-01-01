Sendika başkanı Mehmet Özer’den yeni yıl mesajı

Özer mesajında, “2021 yılı sona ererken yeni bir yıla girmenin heyecan ve mutluluğunu bütün hemşerilerimizle paylaşıyor, 2022 yılının insanlık için huzur, barış ve refah getirmesini temenni ediyorum’ dedi.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs başta olmak üzere 2021 yılının ülke ve millet olarak oldukça zor geçtiğini ifade eden Özer mesajında şunları söyledi;

‘Yeni yılda ülke olarak, milletçe birbirimize kenetlenerek yolumuza hedeflerimize emin adımlar ile devam edeceğiz.

Birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe inanıyorum ki ülkemizin kalkınmasına, kardeşliğine ve güçlenmesine yönelecek her türlü tehdit bertaraf olacaktır.

Bundan önceki yıllarda olduğu gibi ülkemiz ve milletimiz adına daima hizmet anlayışı ile Ülkemizin ve ilimizin gelişimi, toplumun kalkınması için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edecek, her zaman olduğu gibi 2022 de de üreterek, çalışarak en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Bu duygularla bir kez daha 2022 yılının ülkemiz, milletimiz, ilimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimin yeni yılını tebrik ediyor, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum."