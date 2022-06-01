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Sera Üreticilerine Eğitim Verildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Eyüpsultan Mahallesinde sera üreticilerine Seracılık eğitimi verildi.

Sera Üreticilerine Eğitim Verildi

Sera Üreticilerine Eğitim Verildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Eyüpsultan Mahallesinde sera üreticilerine Seracılık eğitimi verildi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 11:51
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Eğitim programına Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir SALTALI, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan GÖZCÜ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Dulkadiroğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konu uzmanı personelleri ve üreticiler katılım sağladılar.

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan GÖZCÜ ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir SALTALI'nın yapmış olduğu konuşmaların ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Ersin AKINCI Sera Kurulum Teknikleri ve Yetiştiricilik, Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Murat ASLAN Zararlılarla Mücadele, Doç. Dr. Mustafa KÜSEK Hastalıklarla Mücadele, Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine İKİKAT TÜMER Seracılıkta Sigortacılık ve Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personellerinden Dr. Cafer Hakan Yılmaz Bitki Besleme konularında üreticilerimize eğitim verdiler.

Teorik eğitimin sonunda öğretim üyeleri tarafından seralarda üreticilere uygulamalı eğitim verildikten sonra program sona erdi.

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Sera Üreticilerine Eğitim Verildi
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