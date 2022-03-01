Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’ndan Başkan Güngör’e Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Atilla Sarıyıldız ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Arif Şen ve Ramazan Kibar’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, “Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerimizi misafir ettik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Atilla Sarıyıldız ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum. Odamız nezdinde meslek mensuplarının Muhasebe Haftası’nı kutluyorum” dedi. Atilla Sarıyıldız ise, “Muhasebe Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ü yönetimimizle ziyaret ettik. Göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.