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Şeref Eroğlu’ndan Başkan Okay’a Ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ı makamında ziyaret etti.

Şeref Eroğlu’ndan Başkan Okay’a Ziyaret

Şeref Eroğlu’ndan Başkan Okay’a Ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ı makamında ziyaret etti.

30 Kasım 2021 Salı 15:58
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Güreş Federasyonu Başkanlığına seçilmesinin ardından bir dizi ziyarette bulunmak üzere memleketi Kahramanmaraş’a gelen Milli Güreşçi Şeref Eroğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ı makamında ziyaret etti.
Başkan Okay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Eroğlu’na yeni görevinde başarılar diledi. Eroğlu’nun Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdığını hatırlatan Başkan Okay, güreş federasyonunun bu değişimle daha da başarılı olacağını belirtti.
Başkan Okay, ziyarette yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ımız Türk güreş tarihine damga vurmuş isimleri bağrından çıkarmıştır. Bu isimlerden bir de Şeref Eroğlu’dur. Böyle bir ismin Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına seçilmesi bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Ben sayın başkana yeni görevinde başarılar diliyorum. İnşallah Türk güreşi ve Kahramanmaraş güreşi için hayırlı ve uğurlu olur. Malumunuz bizler de güreşi seviyor ve ciddi şekilde destekliyoruz. İnşallah Türkiye Güreş Federasyonu ile birlikte bu desteğimiz daha da artacak. Ben tekrardan sayın başkana ve ekibine yeni görevinde başarılar diliyorum.”
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a iyi niyet temennilerinden dolayı teşekkür eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, tüm tecrübesini ve bilgi birikimini Türk güreşini kalkındırmak ve geliştirmek adına kullanacağını söyledi. Kahramanmaraş’ın güreş potansiyeline değinen Eroğlu, “Rabbim bana o kadar cömert ki bana ilkleri yaşatıyor. Rabbime ne kadar şükretsem az. Bu kadar şampiyonluğun üstüne Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı her kula nasip olmaz. Çok özel bir görev ama bir o kadar da sorumluluk, emek ve zaman isteyen bir iş. Hayatım boyunca hiç altından kalkmayacağım yüklere talip olmadım. İnşallah Rabbim burada da bize feraset verecek. Bize güç verip önümüzü açacak. Biz de inşallah ülkemiz, milletimiz, büyük devletimiz ve Kahramanmaraş adına hep güzel olan şeyleri yapmak istiyoruz. İnşallah bunları da başaracak ekibe, ilgiye, yetkinliğe ve eğitime sahip bir kardeşinizim.”
 

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Şeref Eroğlu’ndan Başkan Okay’a Ziyaret
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