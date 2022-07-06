Şeref Özsoy’dan bayram mesajı

Özsoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özsoy;

"Tüm İslam alemi olarak birlik ve beraberlik duygusu içinde Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir.

Büyük küçük hepimizin büyük bir coşku ile kutladığı ve kültürümüzde özel bir yere sahip olan bu önemli günleri, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz.

Bu duygularla beraber tüm İslam aleminin, esnaf ve sanatkarlarımızın Kurban Bayramını içtenlikle kutluyorum." dedi.