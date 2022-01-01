Şeref Özsoy’dan yeni yıl mesajı

“Sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Her yeni yıl umut ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için hepimizin üzerine önemli görevler düşmektedir.

Yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ederim.

Geride bıraktığımız yılı özellikle sağlık ve ekonomi açısından ve buna bağlı olarak yaşam hayatımız bakımından zor atlattık.

Önümüzdeki yıl bütün bu sorunlardan kurtulmayı umut ediyoruz. Bu vesile ile değerli hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyor, herkes için sağlık, mutluluk, esenlik ve huzur dolu bir yıl diliyorum.”