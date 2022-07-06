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Serhan Erdoğanyılmaz'dan Bayram Mesajı

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Kurban Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Serhan Erdoğanyılmaz'dan Bayram Mesajı

Serhan Erdoğanyılmaz'dan Bayram Mesajı

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Kurban Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 18:32
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Serhan Erdoğanyılmaz mesajında şu temennilerde bulundu;

“Ülkemiz ve Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların çağladığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban bayramını hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir. Bayram günlerinin sevincini akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, huzur evindeki yaşlılarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak, milletimizle buluşma, kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır.

Biliyoruz ki; sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimin, Kurban Bayramını en içten duygularla kutlar, bu vesile ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diler, selam ve saygılarımı sunarım.”

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Serhan Erdoğanyılmazdan Bayram Mesajı
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