Serhan Erdoğanyılmaz müjdeyi verdi, inanılmaz bir Kahramanmaraş tanıtımı geliyor

Kahramanmaraş’ın Turizm elçisi Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’ın girişimleri sonucu kente gelen Ayrıcalıklı Rotalar ekibi, Kahramanmaraş’ın tarihi ve doğal güzelliklerini ekranlara taşıyacak.

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş’ın turizm varlığı bilinirliğini, tarihi ve kültür varlıkları ile yöresel lezzetlere dikkat çekmeyi misyon edindiklerini ve bu kapsamda Ayrıcalıklı Rotalar programı ile, Hürriyet Seyahat eki yazarı Serdar Ocak’ı kente davet ettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş için ‘Çok güzel haberlerimiz var’ diyen Serhan Erdoğanyılmaz, “NTV ve Star TV’de yayınlanacak olan Ayrıcalıklı rotalar için inanılmaz bir Kahramanmaraş tanıtımı geliyor.

Saffet ve Serda Beylerin sosyal medyalarında Ramazandan sonra Kahramanmaraş ve Başkonuş Yaylası öneriliyor olacak.

Hürriyet Seyahat ekinde Serdar beyin kaleminden çıkacak “Bayram’da ziyaret edilecek en iyi 10 yer” yazısındaki bir yer Başkonuş Yaylası olacak ve üstelik kapak fotoğrafı olacak.

Saffet Emre Tonguç’un SET uygulamasında Kahramanmaraş da yer alacak.

Ve şehirde bir ilk olacak Sacred7Travel Kahramanmaraş’ta tur yapacak.

Sayın Valimizin ve çok kıymetli misafirlerimizin katılım gösterdiği yemeğimizde, sevgili Süreyya Erdoğanyılmaz’a Kahramanmaraş yemeklerimizi en iyi şekilde tanıttığı için çok teşekkür ederiz.

4 yıldır verdiğimiz mücadelenin en güzel sonuçlarından olan bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” Diye konuştu.