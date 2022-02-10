Serkan Çıkrıkçı’dan 12 Şubat Kurtuluş mesajı

Seçil Emlak şirket Kurucusu Serkan Çıkrıkçı, Kahramanmaraş’ın Kurtuluşunun 102. yılı nedeniyle yayınladığı mesajında, “Kahramanmaraş şanlı zaferin yaşandığı bir şehirdir. Bu topraklarda başlayan kurtuluş ateşi tüm yurda yayılmış ve ülke geleninde bağımsızlık mücadelesinin meşalesi yakılmıştır. Bugün şanlı zaferin 102. yılını kutluyoruz.

Kahramanmaraş’ın kurtuluşu bir milletin kardeşliğinin ve beraberliğin önemli bir göstergesidir. Vatan sevgisini her şeyin üzerinde tutan, istiklali temel yaşam felsefesi haline getiren kahraman ecdadımız; kan vererek, can vererek kentimizi işgalden kurtardılar ve 12 Şubat gününü bizler için bayram yaptılar.

Bu vesileyle Kahramanmaraş halkının kurtuluş bayramını kutlar, şehit ve gazilerimiz ise rahmet ve minnetle yad ediyoruz.” Diye konuştu.