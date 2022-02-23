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Sessiz Futbolcular, Süper Lig Başarısını Belediye Başkanı Güven'le Paylaştı

Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Ligi'inde şampiyon olan Afşin İşitme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, play-off maçları sonunda Süper Lig'e yükselmenin sevincini Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile paylaştı.

Sessiz Futbolcular, Süper Lig Başarısını Belediye Başkanı Güven'le Paylaştı

Sessiz Futbolcular, Süper Lig Başarısını Belediye Başkanı Güven'le Paylaştı

Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Ligi'inde şampiyon olan Afşin İşitme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, play-off maçları sonunda Süper Lig'e yükselmenin sevincini Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile paylaştı.

23 Şubat 2022 Çarşamba 15:55
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Afşin İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Durdu Türkmen ve futbolcular, şampiyonluk kupasıyla birlikte Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan belediye başkanı Güven, sporcuların özveri ve gayretleriyle bu başarıya ulaşıldığını, ilçelerinin adının Süper Lig'de de tüm Türkiye'ye duyurulacağına inandığını belirtti.

Spor malzemeleri ve deplasman giderlerinin karşılanması noktasında destek verdiklerini dile getiren Güven, "Bu gururu yaşattıkları için tüm sporcularımıza Afşin halkı adına teşekkür ediyorum. Afşin'in sesini Türkiye'ye duyurdunuz." diye konuştu.

İşaret diliyle duygularını aktaran kulüp başkanı Türkmen ise lig şampiyonu olduktan sonra Süper Lig'e yükselmek için 18-19-20 Şubat'ta Adana'da play-off maçları oynadıklarını, 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puanla grubu lider tamamlayarak bir üst lige çıktıklarını ifade etti.

Süper Lig'de şampiyonluğu hedeflediklerini dile getiren Türkmen, şampiyonluk kupasını başkan Güven'e takdim etti.

Son Güncelleme: 23.02.2022 18:45
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Süper Lig Başarısını Belediye Başkanı Güvenle PaylaştıSessiz Futbolcular
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