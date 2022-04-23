Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, “Otel Germanicia benim için evden uzak ev gibi”

Tarihçi-Seyahat Yazarı, Profesyonel rehber ve program sunucusu Saffet Emre Tonguç 'Ayrıcalıklı Rotalar' programı çekimi için geldiği Kahramanmaraş’ta kentin turizminde kendine mahsus yer edinen Otel Germanicia'da konakladı.

Yoğun çekim programının ardından Otel Germanicia'da ev sıcaklığını bulduğunun altını çizen Saffet Emre Tonguç otel lobisinden yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Germanicia Otelden herkese merhaba. Burası gerçekten Kahramanmaraş'ın en güzel adreslerinden bir tanesi, çünkü Büyükdereli ailesinin ve çalışanlarının samimiyeti, sıcaklığı ile karşılaşıyorsunuz. Adeta kendinizi evde gibi hissediyorsunuz. O yüzden burası benim için evden uzak ev gibi adeta Kahramanmaraş'ta. Güzel bir lobi sizi karşılıyor. Yemekleri lezzetli, özellikle zengin bir kahvaltı sofrası var. Ben, Zekeriya Büyükdereli, Gökhan Büyükdereli ve çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Otel Germanicia'nın açıldığı günden itibaren kent turizmine her zaman katkı sağladığının altını çizen Otel Germanicia Yönetim Kurulu Başkanı Uzm.Dr. Zekeriya Büyükdereli: "İlk önce Saffet beye çok teşekkür ediyorum. Bizim açıldığımız ilk günden itibaren tek gayemiz şehrimizin tekstilde ön planda olduğu gibi, turizmde de ön planda olmasını sağlamaktır. Çünkü Kahramanmaraş hakikaten şiirin edebiyatın, tekstilin olduğu gibi turizmin de başkenti olabilecek bir potansiyale sahip" dedi.

Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı ve Otel Germanicia Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Büyükdereli, Saffet Emre Tonguç'a teşekkür ederek, şunları söyledi: "Tarihçi-Seyahat Yazarı, Profesyonel rehber ve program sunucusu Saffet Emre Tonguç'u şehrimizde misafir etmekten çok mutluyuz. Kahramanmaraş Türkiye'nin, hatta dünyanın saklı turizm cennetidir. Tek gayemiz şehrimizin turizmde hak ettiği yerde olmasıdır. İnşallah hep beraber bunu başaracağız."