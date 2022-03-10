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Seyir Terası’nın Yolu Genişletiliyor

Büyükşehir Belediyesi, Seyir Terası’na ulaşım sağlayan arterin genişliğini 6 metreden 10 metreye çıkarıyor.

Seyir Terası’nın Yolu Genişletiliyor

Seyir Terası’nın Yolu Genişletiliyor

Büyükşehir Belediyesi, Seyir Terası’na ulaşım sağlayan arterin genişliğini 6 metreden 10 metreye çıkarıyor.

10 Mart 2022 Perşembe 10:50
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Seyir Terası’nın iç mekânında başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Ayrıca ekipler tarafından, bölgeye ulaşım sağlayan arterde de bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde arterde 6 metre olan genişlik 10 metreye çıkarılıyor. Devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından hem trafik güvenliği sağlanmış hem de ulaşım konforu artırılmış olacak.

Ulaşım Konforu Artırılıyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Ulaşım Yatırımları kapsamında şehir genelinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, hem manzarasıyla hem de doğayla iç içe olması dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Seyir Terası’na ulaşım sağlayan arterde bir dizi çalışma hayata geçiriyoruz. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla arterin genişliği 6 metreden 10 metreye çıkarılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgeye ulaşım sağlayan arterde konfor artırılmış olacak” ifadelerine yer verildi.

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Seyir Terası’nın Yolu Genişletiliyor
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