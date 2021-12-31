Sezai Karakoç Sempozyumu, Ksü’de gerçekleşti

16 Kasım 2021’de ebediyete uğurladığımız Türk edebiyatının abide ismine ithaf edilen ‘Sezai Karakoç Günleri’ çerçevesinde planlanan ‘Şair, Edebiyatçı, Düşünür: Sezai Karakoç’ Sempozyumu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KSÜ Kongre Merkezinde düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Türk fikir ve edebiyat dünyasının yakın dönemdeki en önemli isimlerinden biri olan merhum Sezai Karakoç’u rahmet, minnet ve şükranla anarak konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, medeniyetimizin temel taşlarından biri olan Karakoç’un fikir ve sanatıyla birçok insanın ruh dünyasına ışık tuttuğunu söyledi.

Açılış konuşmasının ardından iki oturum olarak gerçekleştirilen ‘Şair, Edebiyatçı, Düşünür: Sezai Karakoç’ Sempozyumunun birinci oturumuna geçildi.

KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Somuncu’nun moderatörlüğünü yaptığı birinci oturumda; Turan Karataş ‘Sezai Karakoç’u Vasfetmek’, Münire Kevser Baş ‘Düşünceden Estetiğe: Sezai Karakoç ve Diriliş Düşüncesi’ ve Yüksel Kanar ‘Sezai Karakoç’un Düşünce Perspektifi’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturumun moderatörlüğünü ise KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Timur yaptı.

‘Şair, Edebiyatçı, Düşünür: Sezai Karakoç’ Sempozyumunun ikinci oturumunda Şakir Dinchelan, Durmuş Günay ve Osman Bayraktar sunumlarını gerçekleştirdiler.