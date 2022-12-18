Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yazar Kılıç: “Ebeveynler Önce Kendine Şefkat Göstermeli”
Yazar Kılıç: “Ebeveynler Önce Kendine...
‘Kurnaz Tilki’ Minik İzleyicilerini Bekliyor
‘Kurnaz Tilki’ Minik İzleyicilerini Bekliyor
Zarifoğlu’nun Hayatını Anlatan ‘Yaşamak’ Tiyatrosu Beğeni Topladı
Zarifoğlu’nun Hayatını Anlatan ‘Yaşamak’ Tiyatrosu...
KAMEK’te Öğreniyor, Profesyonel Mutfakta Deneyim Kazanıyorlar
KAMEK’te Öğreniyor, Profesyonel Mutfakta Deneyim...
Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nın Finali Gerçekleştirilecek
Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nın...

Âşık Mahzuni Şerif türküleri ses yarışması’nda muhteşem final!

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması’nın finali gerçekleştirildi. Ön elemeleri geçerek finale kalmaya hak kazanan 10 yarışmacı NFK Kültür Merkezi’nde dereceye girebilmek için performanslarını sergiledi. Yarışmanın birincisi ise Ağrı’dan katılan Lavin Türfent oldu.

Âşık Mahzuni Şerif türküleri ses yarışması’nda muhteşem final!

Âşık Mahzuni Şerif türküleri ses yarışması’nda muhteşem final!

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması’nın finali gerçekleştirildi. Ön elemeleri geçerek finale kalmaya hak kazanan 10 yarışmacı NFK Kültür Merkezi’nde dereceye girebilmek için performanslarını sergiledi. Yarışmanın birincisi ise Ağrı’dan katılan Lavin Türfent oldu.

18 Aralık 2022 Pazar 11:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması’nın finali gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen final programında Arzu Kürtül, Buğrahan Sezen, Gamze Keklicek, Lavin Türfent, Süleyman Güçlü, Hakan Erdoğan, Türkan Karaduman, Baran Genel, Mihriban Arslan ve Sadık Sarıtürk dereceye girebilmek için Âşık Mahzuni Şerif’in birbirinden güzel eserlerini jüri ve müzikseverler karşısında seslendirdi. Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği final programında jüri üyeleri Doç. Dr. Seher Atmaca, Öğr. Gör. Dr. Alper Şakalar ve Dr. Öğr. Üyesi Soner Okan, zorlu bir değerlendirmenin ardından dereceye giren yarışmacıları belirledi. Muhteşem eserlerin icra edildiği yarışmanın birincisi ‘Güvenme Dünyada Malım Var Diye’ adlı eserle yarışmaya Ağrı’dan katılan Lavin Türfent oldu. Yarışmanın ikincisi Arzu Kürtül, üçüncüsü ise Süleyman Güçlü olurken mansiyon ödülünü Buğrahan Sezen kazandı. Final programında, geçtiğimiz yıl düzenlenen Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması’nda birinci olan Türk Halk Müziği Sanatçısı Hatice Gökçeli de dinleyicilere mini bir konser verdi.

Dereceye Giren Yarışmacılar Ödüllendirildi

Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması’nda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Selahaddin Uğur takdim etti. Ses yarışmasının birincisi 7 bin 500 TL ile ödüllendirilirken, ikinci olan yarışmacı 5 bin TL, üçüncü ise 2 bin 500 TL para ödülü kazandı. Mansiyon almaya hak kazanan yarışmacıya da bin TL ödül takdim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması’nda Muhteşem Final!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazar Kılıç: “Ebeveynler Önce Kendine Şefkat Göstermeli”
Yazar Kılıç: “Ebeveynler Önce Kendine Şefkat Göstermeli”
Kahramanmaraş’ın Tarihine Işık Tutan Eserler Bu Konakta Dijitale Dönüşüyor
Kahramanmaraş’ın Tarihine Işık Tutan Eserler Bu Konakta Dijitale Dönüşüyor
Kahramanmaraş'ta Açık Hava Toplantıları 10 Gün Yasaklandı
Kahramanmaraş'ta Açık Hava Toplantıları 10 Gün Yasaklandı
Asgari ücret salı günü belli oluyor!
Asgari ücret salı günü belli oluyor!
Başkan Gürbüz, 30 belediye başkanı arasında ilk 4’e girdi!
Başkan Gürbüz, 30 belediye başkanı arasında ilk 4’e girdi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber