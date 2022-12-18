Âşık Mahzuni Şerif türküleri ses yarışması’nda muhteşem final!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması’nın finali gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen final programında Arzu Kürtül, Buğrahan Sezen, Gamze Keklicek, Lavin Türfent, Süleyman Güçlü, Hakan Erdoğan, Türkan Karaduman, Baran Genel, Mihriban Arslan ve Sadık Sarıtürk dereceye girebilmek için Âşık Mahzuni Şerif’in birbirinden güzel eserlerini jüri ve müzikseverler karşısında seslendirdi. Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği final programında jüri üyeleri Doç. Dr. Seher Atmaca, Öğr. Gör. Dr. Alper Şakalar ve Dr. Öğr. Üyesi Soner Okan, zorlu bir değerlendirmenin ardından dereceye giren yarışmacıları belirledi. Muhteşem eserlerin icra edildiği yarışmanın birincisi ‘Güvenme Dünyada Malım Var Diye’ adlı eserle yarışmaya Ağrı’dan katılan Lavin Türfent oldu. Yarışmanın ikincisi Arzu Kürtül, üçüncüsü ise Süleyman Güçlü olurken mansiyon ödülünü Buğrahan Sezen kazandı. Final programında, geçtiğimiz yıl düzenlenen Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması’nda birinci olan Türk Halk Müziği Sanatçısı Hatice Gökçeli de dinleyicilere mini bir konser verdi.

Dereceye Giren Yarışmacılar Ödüllendirildi

Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması’nda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Selahaddin Uğur takdim etti. Ses yarışmasının birincisi 7 bin 500 TL ile ödüllendirilirken, ikinci olan yarışmacı 5 bin TL, üçüncü ise 2 bin 500 TL para ödülü kazandı. Mansiyon almaya hak kazanan yarışmacıya da bin TL ödül takdim edildi.