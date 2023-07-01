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Âşık Veysel Vefatının 50’nci Yılında Türküleriyle Anılacak

Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Halkbank iş birliğiyle 3 Temmuz Pazartesi günü Necip Fazıl Konteyner Kent’te Yavuz Bingöl’ün katılımıyla Âşık Veysel’i anma konseri düzenlenecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm müzikseverler davet edildi.

Âşık Veysel Vefatının 50’nci Yılında Türküleriyle Anılacak

Âşık Veysel Vefatının 50’nci Yılında Türküleriyle Anılacak

Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Halkbank iş birliğiyle 3 Temmuz Pazartesi günü Necip Fazıl Konteyner Kent’te Yavuz Bingöl’ün katılımıyla Âşık Veysel’i anma konseri düzenlenecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm müzikseverler davet edildi.

01 Temmuz 2023 Cumartesi 22:20

Bir yandan şehrin imar ve inşası noktasında yoğun gayret gösterirken bir yandan da sosyal belediyecilik çerçevesinde çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Âşık Veysel’in vefatının 50’nci yılı dolayısıyla 3 Temmuz Pazartesi günüTürk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Bingöl’ün katılımıyla anma konseri düzenleyecek. Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde ve Halkbank sponsorluğunda Necip Fazıl Konteyner Kent’tegerçekleştirilecek konserde usta sanatçı Yavuz Bingöl, Âşık Veysel’in birbirinden değerli eserlerini Kahramanmaraşlı müzikseverler için seslendirecek. Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin yanındaki konteyner kentte ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konser, saat 20.30’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Âşık Veysel’i anma konserine tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi.

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Âşık Veysel Vefatının 50’nci Yılında Türküleriyle Anılacak
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