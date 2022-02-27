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Şirikçi ailesinin acı günü!

Kahramanmaraş’ta 81 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sevim Şirikçi, toprağa verildi.

Şirikçi ailesinin acı günü!

Şirikçi ailesinin acı günü!

Kahramanmaraş’ta 81 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sevim Şirikçi, toprağa verildi.

27 Şubat 2022 Pazar 16:49
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Kahramanmaraş’ın sevilen iş insanlarından Şirikçioğlu Mensucat A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Şirikçi ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Arif Şirikçi, Yönetim Kurulu üyeleri Hacı Ali Şirikçi ve Fatma Kaynak’ın anneleri Sevim Şirikçi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sevim Şirikçi, Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur ile iş insanları ve aile yakınlara katıldı.

Şirikçi ailesi, taziyeler Onikişubat İlçesi Binevler Mahallesi Bediiüzzaman Bulvarı üzerinde bulunan Kristal Park Sitesinde kabul ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Şirikçi Ailesinin Acı Günü!
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