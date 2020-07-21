Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO üniversitesi hastanesi’nde kornea nakli
SANKO üniversitesi hastanesi’nde kornea nakli
Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı
Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı
Sanko Üniversitesi, “A Plus Üniversite” Kategorisinde
Sanko Üniversitesi, “A Plus Üniversite”...
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest 2020 Finallerinde
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest...
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı

Soğuk lezzet için rotayı Kahramanmaraş'a çeviriyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, keçi sütü ve salebin ustaların ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşmasıyla ortaya çıkan, Çin'den Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar birçok ülkeye ihraç edilen Maraş dondurmasından yemek için kente geliyor.

Soğuk lezzet için rotayı Kahramanmaraş'a çeviriyorlar

Soğuk lezzet için rotayı Kahramanmaraş'a çeviriyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, keçi sütü ve salebin ustaların ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşmasıyla ortaya çıkan, Çin'den Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar birçok ülkeye ihraç edilen Maraş dondurmasından yemek için kente geliyor.

21 Temmuz 2020 Salı 11:56

Şeker ve keçi sütüyle yapılan, salebin kıvam veren etkisiyle sakız gibi uzayan Maraş dondurması, benzersiz aroması, parlak beyaz rengi ve eşsiz lezzetiyle dikkati çekiyor.

Kentin adıyla özdeşleşen, adeta Kahramanmaraş'ın sembolü haline gelen dondurma, üretimde kullanılan malzemeler kadar yapımındaki ustalıkla ön plana çıkıyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden vatandaşlar da ünü dünyaya yayılan dondurmayı yemek için kente geliyor.

Dondurma üreticileri ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müşterilerine hizmet veriyor.

- "Satışlarımız arttı"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Dondurmacılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur, ünü dünyaya yayılan Maraş dondurmasının dört kıtaya ihraç edildiğini bildirdi.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının sektörü de etkilediğini dile getiren Kanbur, kontrollü olarak satış ve üretime devam ettiklerini söyledi.

İnsanların gelişlerinde daha rahat ve hijyen ortamında alışveriş yapabilmek için Bakanlığın aldığı tedbirlere uyduklarını aktaran Kanbur, şöyle devam etti:

"Havaların sıcak olması nedeniyle insanlar serinlemek için dondurma yemeye geliyorlar. Özellikle dondurma yemelerinin amacını da dondurmanın doğallığına bağlıyorum. Süt ve salep insan vücuduna gıda verici özelliği var. Sıcaktan bunalan insanların serinleme ihtiyacını dondurma ile gidermesi de gayet normal. Hem dünyada hem de Türkiye'de satışlarımız arttı. Kilo ve ton bazında geçen yılki satışları yakalamaya çalışıyoruz."

Kanbur, ürün satmaktan çok insan sağlığına daha çok önem verdiklerini, bunun kalite anlayışları olduğunu ifade etti.

- "Maraş'ın dondurması başkadır"

Gaziantep'te yaşayan Yaşar Uymaz ise Kahramanmaraş'a gezmeye ve dondurma yemeye geldiklerini belirterek, kentin hem güzel havasıyla hem de dondurmasıyla vazgeçilmezleri olduğunu söyledi.

Gaziantep'ten gelen sağlıkçı Ebru Hanım da zor bir süreç geçirdikleri için çocuğu ve ailesiyle hem değişiklik olması hem de ısınan havalar nedeniyle serinlemek için Kahramanmaraş'a dondurma yemeye geldiklerini bildirdi.

Alınan önlemlere dikkat ederek tatil yaptıklarını vurgulayan Hanım, "Hijyen, sosyal mesafe ve maskeyi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Normal hayatımıza tamamen dönmek için bu uyarılara çok dikkat etmemiz lazım. Havalar ısındı, özlediğimiz dondurmayı yemeye geldik. Tavsiye ederiz Maraş'ın dondurması başkadır." diye konuştu.

Osmaniye'den ailesiyle gelen Tuana Karaömeroğlu da havalar çok sıcak olduğu için dondurma yiyerek serinlemeye geldiğini söyledi.

Kayseri'den gelen Uğur Akbaş ise pandemi döneminin kendileri için bunaltıcı geçtiğini bu nedenle ailesiyle dondurma yemek için geldiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
SOĞUK LEZZETDondurmaKahramanmaraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı
Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı
Yedikuyular kayak merkezi kiraya veriliyor
Yedikuyular kayak merkezi kiraya veriliyor
Kahramanmaraş baro başkanı Burak Gül'den adli tatil mesajı
Kahramanmaraş baro başkanı Burak Gül'den adli tatil mesajı
Kahramanmaraş icra mahkemeleri ve icra dairesi yeni hizmet binası faaliyete geçirildi
Kahramanmaraş icra mahkemeleri ve icra dairesi yeni hizmet binası faaliyete geçirildi
TAMP-Kahramanmaraş toplantısı yapıldı
TAMP-Kahramanmaraş toplantısı yapıldı

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber