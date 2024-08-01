Son Günlerde Türkiye' de Çok Konuşulan ve Merak Edilen  Uşak Seramik Olayının Perde Arkası Nedir?

Tanışlar Grubu Yönetimi ile Uşak Seramik üretim kapasitesinde tam 12 kat büyüme elde etmiş oldu. Uşak Seramik'te artık Tanışlar ailesinin aldığı yıllardaki, yıllık üretim kapasitesine, bugün aylık olarak ulaşılıyor.

Tanış ailesi tarafından satın alındığında çalışan sayısı 130 olan şirkette bugün taşeronlar, nakliyeciler, bayii çalışanları ve yan sektör çalışanları hariç bordrolu çalışan sayısı 850 kişi.

Fabrika Uşak ilinin Banaz ilçesinde kuruldu. Banaz 28.000 nüfuslu bir ilçe.

Her aileyi 5 kişi olarak düşünürsek Banaz'da 6 kişiden biri Uşak Seramik'ten geçimini sağlıyor. Yani taşeron, hizmet, tedarikçi de eklendiğinde Banaz'ın yarısı bu şirketten nasipleniyor.

(BANAZ İLÇESİ)

Tanışlar Grup seramik üretiminde kullanılan hammaddenin temini için Uşak ilinin çeşitli ilçelerinde Tanış Ailesi tarafından işletilen maden ocakları kurmuş. Bu madenlerde Uşak ve çevre ilçelerde fabrika personeli kadar ayrıca personel çalışmakta.

Küçük bir fabrika iken satın aldıkları bir şirketi bugün Türkiye'nin 572. sırada en büyük Sanayi Kuruluşu arasına yerleştiren Tanış ailesinin başarısı yadsınacak veya ulaşabilinecek bir başarı değildir.

Tanış Ailesi ülkemizde son dönem yaşanan tüm krizleri temkinli ve başarılı bir yönetim sergileyerek atlatabilmiş, üstelik şirketi 12 kat büyütmüş.

Türkiye'de ağır piyasa daralmasına gidilen bu enflasyonist ortamda, Tanış Ailesi, günümüzde yüzlerce şirketin iflas ilan ettiği bir dönemde, şirketi ayakta tutmayı başarmış.

Tanış ailesi 50 yıllık sanayici bir aile olarak ayrıca Seramik Sektöründe de 20 yıl tecrübesi ile önemli ölçüde başarı göstermiş, şirketi 12 kat büyütmüş ki halka açık olan şirkette tüm veriler resmi, şeffaf ve denetime açık durumdadır.

Şirket 4 kez sermaye artışı yapmıştır, bu sermaye artışından gelen paraların toplamının Dolar bazında 4 katı kadar yatırım şirkete ayırıca yapılmıştır, şirket şu anki büyüklüğüne böylece ulaşmıştır.

EN BÜYÜK ELEŞTİRİ KONUSU:

UŞAK SERAMİK, YATIRIMCILARINA NEDEN KAR PAYI DAĞITMIYOR ?

Hisseleri borsada işlem gören Uşak Seramik, son dönemde hiç kimsenin tanımadığı, parasının kaynağının nereden geldiğini açıklamayan bir borsacı olduğunu iddia eden Çiğdem Meto isimli biri tarafından eleştiri oklarına tabii tutuluyor.

Uşak Seramik'in bu Temmuz ayındaki oluşan arbedeler nedeniyle iptal edilen, en son genel kuruluna olaylı bir şekilde gelen ve Kendi Sosyal Medyasında Tokeover yapıyorum, Uşak Seramiğin yönetimine el koyacağım diyen Çiğdem Meto isimli kişi borsa camiasında tüm dikkatleri birden üzerine topladı. Medya'da binlerce kez haber olan, bir anda Türkiye gündemine gelen Çiğdem Meto'yu sizler için araştırdık.

Ne tür yatırımlar yapmış ? Kaç kişi çalıştırıyor ? Fabrikası, şirketi var mı ? Yapı ve Seramik Sektöründe bir tecrübesi var mı ?

Bu soruların cevabı olarak bilindiği kadarıyla, yaptığımız araştırmalarda Çiğdem Meto' nun herhangi bir ciddi ve büyük ticari faaliyeti bulunmamaktadır.

Ancak kendisini borsa yatırımcısı olarak kamuoyuna lanse eden, fakat birden bire borsada ortaya çıkmış biri olduğu ile dikkat çeken, hiç bir ciddi yatırımı bilinmeyen Çiğdem Meto, uzun zamandır kendi ifadeleri ile Halka açık bir şirket olan Uşak Seramik' e bir operasyonu sosyal medya üzerinden ve Tanışlar Grubuna ve Tanış ailesine sürekli ağır hakaretler yaparak yönetiyor...

Adına tokeover denilen bir süreç ile ilgili küçük yatırımcılardan vekaletle hisse toparlamaya çalışan Çiğdem Meto’nun, Uşak Seramik ile ilgili en büyük argümanı kar payı dağıtılmaması.

UŞAK SERAMİK' TE KAR PAYI GERÇEĞİ !

Aslında bu sorunun cevabı çok net ve işletme bilgisi olan herkes tahmin edebilir, şirketin bilançoları halka açıktır ve herkes inceleyebilir.

Şirket, sektörün yaşadığı krizde, daralma, kapasite düşürme ve işçi çıkarma yöntemine gitmek yerine, 12 kat büyüme hedefi ile makine parkını güçlendirerek, üretim modernizasyonu yaparak yıpranmış olarak alınan fabrikayı, Türkiye'de en büyük sanayi kuruluşlarında sıralamaya giren büyük bir fabrikaya dönüştürdü.

Bugün Uşak Seramik Fabrikası, Türkiye'nin en modern ve teknoloji ile donatılmış fabrikalarından biri olarak yurtdışından bile takdir ve ödüller almakta…

Elbette tüm bunlar şirketin kazandıkları ile yapıldı.

(Uşak Seramik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Hüseyin Tanış, plaket alırken)

Yetmedi Tanış Ailesi, şirket hisselerin %82'sini halka arz ederek ve alınan bedellerin tamamını şirkete yatırım yaptı. Hatta bu bedellerin Dolar bazında 4 katı fazlasını fabrikaya yatırım olarak yapılmış. Tüm bu veriler halka açık bilançolarda çok net bir şekilde görülmektedir.

TÜM BASINA SERVİS EDİLEN VE ÇİĞDEM METO‘NUN UŞAK SERAMİK YÖNETİMİ TARAFINDAN FABRİKAYA ALINMADIĞI VE ARBEDE ÇIKARILDIĞI İDDİA EDİLEN TARTIŞMALI GENEL KURULDA ASLINDA NE YAŞANDI ?

1 Temmuz 2024 tarihinde Uşak Seramik olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi, ancak gündem maddelerine geçilmeden Çiğdem Meto tarafından TANIŞ ailesine yapılan ağır hakaretler sonrası çıkan itişmeler sonrası devlet tarafından görevlendirilen yetkili tarafından kurul, güvenlik gerekçesiyle ertelendi. Çiğdem Meto ve taraftarlarının "saldırıya uğradık" dedikleri Genel Kurul ile ilgili gerçekler resmi tutanaklarda mevcuttur. .

ÇİĞDEM METO, UŞAK SERAMİKTE NE YAPMAK İSTİYOR?

BORSADA TAKEOVER (HİSSELERİ ELE GEÇİREREK YÖNETİME EL KOYMA) YAPILAN ŞİRKETLER VAR MI? BU ŞİRKETLERİN SONLARI NE OLDU?

Tokeover yatırımcı için kurtuluş mu? Yoksa şirketler için bitişin başlangıcı mı?

ÇİĞDEM METO’NUN İZLEDİĞİ YOLDAN YÜRÜYEN AYHAN ÖZTÜRK VE NASRULLAH AYAN OLAYI NEYDİ?

SİZLER İÇİN TÜM BU SORULARIN CEVABINI ARAŞTIRDIK... İŞTE GERÇEKLER...

Tokeover sürecinde hisseler sürekli alınıp satıldığı için arz talep dengesi sebebiyle hisselerin mali tutarları birden yükselebiliyor. Uşak seramik hisselerinde ki artışın arka planında yatan sebepte bu…

ÇİĞDEM METO GERÇEKTEN KÜÇÜK YATIRIMCININ İSYANINI BAŞLATAN KADIN MI, YOKSA TOKE OVERDAN SONRA UŞAK SERAMİK ŞİRKETİNİ TASFİYE EDEN KADIN MI OLACAK ?

Aslında Türkiye’de bazı borsa yorumcularının haberlerinde sürekli ”Nasrullah Ayan başarmıştı Çiğdem Meto’da başarabilir“ gibi ifadeler kullanması bir soruyu beraberinde taşıyor.

Türkiye ilk tokeover yapan Nasrullah Ayan kimdi ve sonuç ne oldu ?

Nasrullah Ayan kendi ifadesi ile “Bir masa başı borsacısı” borsada Türkinvest adıyla kurduğu şirket ile imtiyazlı hissesi olmayan şirketleri tespit ederek hisse alma ya da vekalet toplama yöntemi ile şirket yönetimlerini ele geçirme yani Tokeover yapan ilk borsacı.

Öyle ki borsada ‘ilk halka açık şirket ele geçirmesi’ olan Çelik Halat operasyonunu yönetmiş. Fakat 1994 yılında ele geçirme operasyonundan bir yıl sonra Nasrullah Ayan, iflas ederek yargılanmış ve bir süre cezaevine girmişti.

Nasrullah Ayan’nın yönettiği ve iflasa götürdüğü süreçte onlarca işçiye çıkış verilmiş ve yüzlerce alacaklı mağdur olmuştu.

Bugün bazı borsacıların “Meto başarabilir mi? Ayan başarmıştı.“ dedikleri aslında Türkinvest’ in on binlerce mağduru ve Çelik Halat’ın tokeover sonrası yeni yönetiminin iflasa götürdükleri süreç.

Çelik Halat 97 yılında başka bir aile holdingi tarafından satın alındıktan sonra yeniden toparlandı. Ama Nasrullah Ayan, iflas ederek yargılanmış ve bir süre cezaevine girmişti. Daha sonra da İsviçre’ye yerleşmişti.

İşte Tanışlar Grubunun, Uşak Seramik işçilerinin ve Uşaklıların kaygıları tarihte benzer borsacı krizlerinin,Uşak Seramik'e toke over yapıyorum diyen Çiğdem Meto ile yeniden yaşanmaması, çünkü gidilen yol aynı yol, varılan sonuçta aynı sonuç olma ihtimali yüksek olarak düşünülüyor.

DİĞER BİR TOKE OVER'Cİ AYHAN ÖZTÜRK'DE BAŞARAMADI.

YÜZLERCE İNSAN İŞSİZ VE MAĞDUR KALDI.

Öte yandan Çiğdem Meto’nun meslektaşı borsacı Ayhan Öztürk’te namı değer Meşhur Panda Ayhan olayında da benzer sıkıntılar yaşanmıştı. Hileli sözleşmeler hazırlamak, şirket içini boşaltmak, iflasa sürüklemek, hisselerde manipülasyon yapmak ve nihayetinde nitelikli dolandırıcılık suçu işlemekten hakkında dava açılan ve yargılanması süren Ayhan Öztürk hisse sattığı yada vekaletlerini aldığı binlerce yatırımcıyı mağdur ettiği iddiası ile yargılanıyor ve halen yaptıgımız araştırmalarda kaçak olarak yaşadığı söyleniliyor.

Bu söylentiler bile Tokeover sisteminin Türkiye hep mağduriyet ve başarısızlık ,iflas ve Mahkeme olayları ile anıldığının bir göstergesi oluyor.

TOKE OVER YANİ HİSSE TOPLANMASI YÖNTEMİ İLE ŞİRKET YÖNETİMLERİNE EL KOYMA SİSTEMİNİN TÜRKİYE’DE HİÇ BAŞARILI BİR ÖRNEĞİ YOK.

Bu bilgiler ışığında dünyanın ünlü borsacıları Tokeover sürecinde yatırımcıları aman DİKKAT diyerek uyarıyor!!!

Küçük yatırımcılara şunlara dikkat edin deniliyor:

-Yükselen hisse, olması gerekenden daha fazla yükseldi ise Tokeover sonrası hissenin düşme ihtimali olabilir

-Tokeoverı kim, hangi amaçla yapıyor, önemli?

-Tokeover yapacakların şirkete yaratacak katma değeri nedir?

-Şirketi devralacak olanların sektör bilgisi, mesleki tecrübesi nedir?

-Şirkete sermaye koyacaklar mı ve ne kadar?

-Sektörü ne kadar tanıyorlar?

-Tokeover yapacakların şirketle ilgili proje ve hedefleri var mı?

BU SORULARDAN SONRA UZMAN BORSACILAR UYARIYOR:

“Bu noktalar önemli tokeover hisse manipülasyonu için piyasa sürülen bir yem de olabilir.

Bu nedenle tokeover için ava giderken avlanmayın.”diyorlar.

SONUÇ: UŞAK SERAMİK’TE 9 AĞUSTOS TA YAPILACAK GENEL KURULDA NE OLACAK?

Anadolu’nun en güçlü şirketlerinden olan Uşak Seramik’i Tanışlar Grubu yönetmeye devam mı edecek ? Çiğdem Meto’nun,Türkiye’nin en büyük Sanayi Şirketlerinden birine tokeover operasyonu başarılı olacak mı ?

Hepsini 9 Ağustos’ta göreceğiz. Şu anda hisse savaşı yaşanıyor yatırımcılar hisse topluyor o yüzden Uşak Seramik’in hisse fiyatında olağandışı hareketlilik yaşanıyor. 9 Ağustos’taki Genel Kurulda her şey netleşecek.

Ancak Uşak Seramik’te borsa konusunda uzman danışmanlardan aldığımız bilgiye göre

Çiğdem Meto’nun “hisseler büyük çoğunlukla bende” sözü doğru değil çünkü %5 ve üstü hisseler KAP’a bildirilmek zorunda, dolayısıyla kimde ne kadar çok hisse var bilinmiyor, ancak şu an itibari ile Uşak Seramik’te Tanışlar Grubunu destekleyen hissedarların hissesi ezici çoğunlukta gibi ve zaten çoğunluk hisseleri elinde bulunduran Tanışlar Grubu, sakin tavırları ve kendinden emin olmaları ile hissedarların desteğini aldığını pekiştiriyor gibi duruyor.

Uşak Seramik yönetimi ise tüm bunlara cevabı hukuken veriliyor diyerek, Uşak Seramik yönetimini ele geçirecegim diyen Çiğdem Meto tarafından sosyal medya hesaplarında , internet borsa yorum sitelerinde ve telegram gruplarında yaptığı spekülasyonlar için ilgili kurumlar nezdinde hukuki gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

Son günlerde Türkiyede en çok konuşulan, ulusal ve yerel medyada çok sıkca yer alan borsa olaylarından olan Uşak Seramik'e kimler, neden ve nasıl operasyon çekiyor, neler yapılmak isteniliyor, sizler için araştırdıgımız bu haberimiz, aynı zamanda bu şirketlerde direk veya dolaylı binlerce insanın işi ve ekmeginideilğilendiriyor.