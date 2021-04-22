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Sosyal Destek Kartlarının Dağıtımı Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Sosyal Destek Kart’ projesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılmaya başlandı.

Sosyal Destek Kartlarının Dağıtımı Başladı

Sosyal Destek Kartlarının Dağıtımı Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Sosyal Destek Kart’ projesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılmaya başlandı.

22 Nisan 2021 Perşembe 16:17
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Muhtarlıklar aracılığıyla dağıtılan kartlarla aileler, pos cihazı olan tüm esnaf ve işletmelerden alışveriş yapabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırladığı ‘Sosyal Destek Kart” projesinde dağıtımlar başladı. Ramazan ayı boyuncadağıtılacakkartlar toplamda 20 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak. Sosyal Destek kartlarının dağıtımı, sosyal hizmetler şube müdürlüklerince alınan talepler neticesinde muhtarlıklar ve belirlenen noktalardan gerçekleştiriliyor. Muhtarlıklar yardımıyla tespit edilerek Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan görevlendirilen personellerce teslim edilen kartlarda 250 TL bakiye bulunuyor. Kısa mesaj yoluyla kart teslim bilgilendirilmesi yapılan ihtiyaç sahipleri Sosyal Destek Kartı ile pos cihazı olan tüm işletme ve esnaflardan gıda alışverişi yapabiliyor.

İyilikte Yarışacağız

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sosyal Destek Kartları’nın dağıtımına ilişkin, “Bu yıl Ramazan ayında düzenli yardım yaptığımız 15 bin aileye ilave olarak 20 bin hemşehrimize daha ulaşacağız. İhtiyaç sahibi ailelerimiz istediği esnafımızdan bu kart ile alışveriş yapabilecek. Hamdolsun, Ramazan ayının bereketiyle esnaflarımızla, hemşehrilerimizle, yerel yönetimlerimizle örnek bir dayanışma örneği gösteriyoruz. İnşallah, iyilikte yarışacağız” ifadelerini kullandı.

Gıda İhtiyaçlarını Karşılayacak

Piri Reis mahalle muhtarı İsmet Güler, “Büyükşehir Belediyemiz mahallemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek kendilerine ulaştırmamız için Sosyal destek Kartları’nı bizlere teslim etti. Bizde muhtarlık olarak bu Sosyal Destek Kartlarını vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin bu yardımı sayesinde mahallemizdeki ihtiyaç sahipleri Ramazan ayında gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Bu hizmetlerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.

Son Güncelleme: 22.04.2021 18:19
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