Sosyal Konutlarda İlk Temeller Göksun’da Atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen, ‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesinde temeller atılmaya başlandı. 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta inşa edilecek konutlar için ilk temeller ise Göksun’da atıldı.

Yantepe Mahallesi Çataltepe mevkiinde temelleri atılan toplu konut alanında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamındaki 376 konutun tamamlanmasından sonra konutların ikinci etabına başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Konutların yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edildiğine vurgu yapan Başkan Aydın, incelemelerinden sonra yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bizim belediyecilik anlayışımız, Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışı ve halka hizmet hakka hizmet mantığından hareketle devam etmekte. Sadece toplu konut değil diğer alanlarda da ciddi çalışmalarımız var. Ama toplu konut uzun yıllardan beri arzu ettiğimiz ve hayata geçmesi için TOKİ başkanlığı ile çalışmaları aralıksız sürdürdüğümüz bir proje. Bundan dolayı çok mutluyuz. Temelinin ilk olarak Göksun’da atılmış olması ve hızlı bir şekilde inşaatların devam ediyor olması bizi son derece mutlu ediyor. Bunun nedeni ise bizim 2014 yılından itibaren toplu konut projesini hayata geçirmek için yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz ve gerekli imar planı ve etüt çalışmalarını zamanında yapmış olmamızdır. Bu bulunduğumuz bölgede toplu konut için tahsis edilmiş 300 dönüm alan var. Biz, yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilen 376 konutu birinci etap olarak değerlendiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda ikinci etap konutlarını talep etmek suretiyle buradaki rezerv alanımızı da değerlendirip konut sayısı artıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Genel Başkan Yardımız Sayın Mahir Ünal’a, İçişleri Komisyonu Başkanımız Sayın Celalettin Güvenç’e, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza, Kahramanmaraş Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize ve hak sahibi hemşehrilerime konutlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum”

- “Yeni Yollar ve Tüneller Konut İhtiyacını Artıracak”

Coğrafi konumu nedeniyle bölgelerin kavşak noktası olan Göksun’un geçtiğimiz günlerde hizmete giren yeni yollar ve tüneller sayesinde stratejik öneminin daha da arttığına işaret eden Başkan Aydın, önümüzdeki yıllarda ilçe nüfusunun hızla artacağını ve buna bağlı olarak konut ihtiyacının da artacağını kaydetti.

Başkan Aydın, açıklamasına şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 7 Kasım’da hizmete açılan Kahramanmaraş - Göksun güzergâhındaki yollar ve tüneller vesilesiyle, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin kavşak noktasında olan ilçemizin stratejik önemi daha da arttı. Bundan sonra süratle Göksun’umuzun nüfusunun artacağını ve buna bağlı olarak konut ihtiyacının da artacağını biliyoruz. İklim şartlarımızı ve doğal yaşam merkezi olma özelliğimizi de buna eklediğimizde bundan sonraki süreçte tahminiz odur ki Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan, Tufanbeyli ve Saimbeyli’den göç alacağımızı ümit ediyoruz. Burası havasıyla, suyuyla doğal yaşam merkezi olarak kullanılabilecek bir alan, bundan dolayı da bütün insanları buraya davet ediyorum.”

- Kararlı Mücadele Sonuç Verdi

Göksun Belediyesi tarafından söz konusu projenin hayata geçirilmesi için 2014 yılında başlatılan çalışmalar neticesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2015 yılında 173 konutluk proje hazırlanmış 2015 yılında yapılan ön talep toplama sürecinde yeterli sayıya ulaşılamamıştı. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın girişimleri ve kararlı duruşu nedeniyle TOKİ başvuru şartlarında Göksun’a özel değişiklik yaparak 2016 yılında yeniden ön talep toplama sürecine gitmiş, ancak yeterli sayıda başvuru olmadığı için proje iptal edilmişti.

Başkan Aydın’ın, başvuru ve ödeme koşullarında değişiklik yapılması ve 110 konut olarak yeniden projelendirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı nezdinde yürüttüğü kararlı mücadelesi sonunda, Göksun Toplu Konut projesi ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesine dahil edilerek 2+1 ve 3+1 planında toplam 376 konut ile 8 dükkanlı 1 Ticaret Merkezi ve 1 Cami tahsis edilmişti.

Yüklenici firmaya 22 Ekim 2020 tarihinde yer teslimi yapılan projenin sosyal donatı ve çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanmış olarak teslim tarihi ise 14 Ocak 2022.