Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Resim Sergisi Kahramanmaraşlı sanatseverlere kapılarını açıyor
Resim Sergisi Kahramanmaraşlı sanatseverlere kapılarını...
Bayramın Tadını Heyecan Bahçesinde Çıkardılar
Bayramın Tadını Heyecan Bahçesinde Çıkardılar
Başkan Güngör, ‘Başımız sağ olsun’
Başkan Güngör, ‘Başımız sağ olsun’
Başkan Gürbüz, ‘15 Temmuz bir destandır’
Başkan Gürbüz, ‘15 Temmuz bir...
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’den, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
Son Dakika
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami...

Sosyal Medyada Sabırtaşı Hikayesi Rekora Koşuyor

İstanbul’da yaşayan Kahramanmaraşlı iş insanı Mustafa Topçuoğlu'nun Sabırtaşı Hikayesi sosyal medyayı salladı.

Sosyal Medyada Sabırtaşı Hikayesi Rekora Koşuyor

Sosyal Medyada Sabırtaşı Hikayesi Rekora Koşuyor

İstanbul’da yaşayan Kahramanmaraşlı iş insanı Mustafa Topçuoğlu'nun Sabırtaşı Hikayesi sosyal medyayı salladı.

19 Temmuz 2022 Salı 19:05
banner459

Yayınladığı günden itibaren kısa sürede 9 Milyonu aşan izlenmeyle en üst sıralara çıkmayı başardı. Kahramanmaraşlı Mustafa Topçuoğlu'nun eşi Fatma Topçuoğlu'nun yaptığı içli köfteleri satması ve Hikayesini düzgün bir diksiyonla ve samimi bir şekilde anlatması büyük ilgi görüyor.

Başarı hikayesinde konuşan Mustafa Topçuoğlu, “40 yıla yakın bir zamanda İstanbul’un en önemli caddesinde yani İstiklal caddesinde insanlara Kahramanmaraş içli köftesini sunmak ve Sabırtaşı hikayesini anlatmak bizim için gerçekten Gurur verici bir durum. Babamız Ali beyden sonra bu işi devam ettirmek bizim için çok önemliydi. Çünkü onun hatırası bu işle devam edecekti. Bizde hem o yolda hem de bu içli köfteyle neler yapabilirizin muhasebesini de yapmaya başladık. Çünkü bu hikaye gerçekten çok güzel bir hikaye. Genç nesillere ışık olabilecek onlara cesaret aşılayan bir hikaye. Ben bunu anlattığım seminerlerde çok görüyorum. Kısmet olursa inşallah Kahramanmaraş’ta da imkan olursa Genç kardeşlerime bu hikayeyi anlatmak isterim. Ben hep şunu söylüyorum tek bir yüreğe dokunabilirsem ne mutlu bana. Şu cümlemle de noktalamak istiyorum; gelenekler ve değerler yaşar ve yaşatılırsa anlam kazanır” dedi.

Son Güncelleme: 19.07.2022 19:16
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medyada Sabırtaşı Hikayesi Rekora Koşuyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkoğlu’na yeni köprü projesi başladı!
Türkoğlu’na yeni köprü projesi başladı!
Resim Sergisi Kahramanmaraşlı sanatseverlere kapılarını açıyor
Resim Sergisi Kahramanmaraşlı sanatseverlere kapılarını açıyor
Yardımcıoğlu, Türkiye Ekonomisi Kendi Kendini Onarabilen Bir Ekonomidir
Yardımcıoğlu, Türkiye Ekonomisi Kendi Kendini Onarabilen Bir Ekonomidir
Büyükşehir, Onikişubat’ta Bir Arteri Daha Yeniledi
Büyükşehir, Onikişubat’ta Bir Arteri Daha Yeniledi
Kanlıdere’nin yeni köprüsünde çalışmalar hızla ilerliyor
Kanlıdere’nin yeni köprüsünde çalışmalar hızla ilerliyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber