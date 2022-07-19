Sosyal Medyada Sabırtaşı Hikayesi Rekora Koşuyor

Yayınladığı günden itibaren kısa sürede 9 Milyonu aşan izlenmeyle en üst sıralara çıkmayı başardı. Kahramanmaraşlı Mustafa Topçuoğlu'nun eşi Fatma Topçuoğlu'nun yaptığı içli köfteleri satması ve Hikayesini düzgün bir diksiyonla ve samimi bir şekilde anlatması büyük ilgi görüyor.

Başarı hikayesinde konuşan Mustafa Topçuoğlu, “40 yıla yakın bir zamanda İstanbul’un en önemli caddesinde yani İstiklal caddesinde insanlara Kahramanmaraş içli köftesini sunmak ve Sabırtaşı hikayesini anlatmak bizim için gerçekten Gurur verici bir durum. Babamız Ali beyden sonra bu işi devam ettirmek bizim için çok önemliydi. Çünkü onun hatırası bu işle devam edecekti. Bizde hem o yolda hem de bu içli köfteyle neler yapabilirizin muhasebesini de yapmaya başladık. Çünkü bu hikaye gerçekten çok güzel bir hikaye. Genç nesillere ışık olabilecek onlara cesaret aşılayan bir hikaye. Ben bunu anlattığım seminerlerde çok görüyorum. Kısmet olursa inşallah Kahramanmaraş’ta da imkan olursa Genç kardeşlerime bu hikayeyi anlatmak isterim. Ben hep şunu söylüyorum tek bir yüreğe dokunabilirsem ne mutlu bana. Şu cümlemle de noktalamak istiyorum; gelenekler ve değerler yaşar ve yaşatılırsa anlam kazanır” dedi.