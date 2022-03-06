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Spor şehri Türkoğlu, dev organizasyona ev sahipliği yapıyor

Her alanda olduğu gibi, spor faaliyetlerinde de ilkleri gerçekleştiren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, bu defa Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Oturarak Voleybol 1.Lig 1.etap müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Spor şehri Türkoğlu, dev organizasyona ev sahipliği yapıyor

Spor şehri Türkoğlu, dev organizasyona ev sahipliği yapıyor

Her alanda olduğu gibi, spor faaliyetlerinde de ilkleri gerçekleştiren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, bu defa Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Oturarak Voleybol 1.Lig 1.etap müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

06 Mart 2022 Pazar 12:55
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Müsabakalar öncesi açılışı gerçekleştirilen törene; Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü görevine Cemil BOZ, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı İrfan Argus, sporcular ve teknik heyet katıldı.

Türkoğlu Spor salonunda oynanan maçlara farklı illerden 13 spor kulübü katıldı.

Müsabakalarda ilk karşılaşma sonucu;

Ankara Engelsiz Seraplar Palsi Spor Kulübü -3

Mersin Beyaz Ay Spor Kulübü- 0

Karaman Özel İdare Spor Kulübü-3

Karabük Aile Sosyal Politikalar Spor Kulübü-0

olarak sonuçlandı.

Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu açılışta yapmış olduğu konuşmada; Bu güzel organizasyonun ilçemizde yapılmasındaki mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bu organizasyondaki emeği geçen başta Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş’a, ilçe spor müdürümüze ve federasyona teşekkür ederim. Sporun Yaşamın her alanına dokunmuş olması da bizi ayrı yeten mutlu etmekte. İfadelerini kullandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı İrfan Argus; Ev sahipliği ve desteklerinden dolayı Osman Okumuş’a teşekkür ediyorum. Sporun her alanda gelişmesi ve Kahramanmaraş’ın tanıtımı açısından faydalı olacağı kanaatindeyim, diyerek konuştu.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil BOZ; 10 ilden sporcularımız burada. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. İnşallah dostluk ortamında çok güzel bir müsabakalarla sporcularımızı şehrimizden uğurlarız. Organizasyonu şehrimize verdiği için Federasyon Başkanımıza, ev sahipliği için Belediye Başkanımız Osman Okumuş’a ve emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Dedi.

Türkoğlu İlçe Spor Müdürü Şahin Hopur ise; Şehrimiz ilk defa böyle bir organizasyona imza atıyor. Emeği geçen başta Osman Başkanımıza ve tüm dostlara teşekkür ediyorum. Dedi.

Karşılaşmalar, 6 Mart 2022 tarihine kadar devam edecektir.

Son Güncelleme: 06.03.2022 13:47
Anahtar Kelimeler:
Dev Organizasyona Ev Sahipliği YapıyorSpor şehri Türkoğlu
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