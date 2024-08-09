Süheyl ve Behzat Uygur'la "Şahane Pazar" Kahramanmaraş’a geliyor!

KAFUM'da düzenlenecek şahane etkinlik saat 21.00'da başlayacak.

Şehrin büyük bir heyecan ve merakla beklediği Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı'nın 3'üncü gününde eğlence dolu bir program gerçekleştirilecek. Fuar etkinlik takvimi kapsamında 11 Ağustos Pazar günü “SüheylveBehzat Uygur ile ŞahanePazar” programı katılımcılarla buluşacak.

Evlerin Pazar eğlencesi Şahane Pazar, uzun bir aranın ardından Geleneksel Ağustos Fuarı’nda sevenleriyle bir araya gelecek. KAFUM Fuar Alanında gerçekleştirilecek etkinlik saat 21.00'da başlayacak. Süheyl ve Behzat Uygur'un şahane sunumuyla uzun bir aranın ardından yeniden düzenlenecek Şahane Pazar'a tüm vatandaşlar davet edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 31 Ağustos'a kadar sürecek Geleneksel Ağustos Fuarı etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/08/05/geleneksel-agustos-fuari-etkinlik-takvimiinternet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.