Sular akademi, hastanesi sağlıkta fark atıyor!

Operasyon hakkında konuşan Altın, “Hastamıza yaptığımız ameliyat açık veya kapalı şekilde yapılabiliyor ama biz kapalı tercih ettik. Kapalı yöntem biraz zor ve oryantasyon gerektiren bir şey ama hastamızın konforu açısından ve kanamanın miktarı açısından imkanlar sağlıyor.” Dedi

Ameliyatın önemine dikkat çeken OP. Dr. Selçuk Altın şunları söyledi: “4 yaşında bir kız çocuğu hastamız doğuştan sol böbrek çıkış darlığıyla bize başvurdu. Karın ağrısıyla yapılan takiplerde de tabiki böbrek çıkış darlığı yaşayan herkesi ameliyat etmiyoruz ama ameliyata karar verdik ameliyat olacak düzeydeydi çünkü genetik bir hastalık çoğu zaman hatta küçük erkek kardeşinde de bu olay olmuş açık ameliyat olmuş ama biz bu hastamızı kapalı ameliyat yaptık. 2 - 2,5 saat sürecek ameliyatı kapalı bir şekilde böbrek çıkışını daraltan damar üzerinden kesip tekrardan birleştirdik hastamızın 2-3 gün yatma süresi olacaktır. Ameliyattan sonra genelde toplamda bir 10 günde iyileşecektir ve daha sonra takiplerine bakacağız.”

“Şehrimizde bir ilk oldu”

“Hastamıza yaptığımız ameliyat açık veya kapalı şekilde yapılabiliyor ama biz kapalı tercih ettik. Kapalı yöntem biraz zor ve oryantasyon gerektiren bir şey ama hastamızın konforu açısından ve kanamanın miktarı açısından imkanlar sağlıyor. Ameliyat sonrasındaki yatış Süresi azalıyor ağrı miktarı azalıyor ve bu şehirde de daha önce sanırım kapalı olarak hiç yapılmamıştı. Buda bir ilk oldu tabiki kız çocuğu olduğu için de vücudunda ne kadar ameliyat izi az olursa o kadar iyi olacaktır diye düşünüyorum yaptığımız bu ameliyat tabi kapalı olması sebebiyle bu imkânlara ulaşmak kolay olmayabiliyor ama hastanemizde kapalı yapılabilecek şekilde aletler ve imkânlar var. Buda bizim için bir avantaj aslında hastanemiz için bizde şanslıyız bu konuda bu imkânlara ulaşabildiğimiz için ürolojik sorun yaşayan tüm halkımızı hastanemize bekliyoruz.”