Sular Akademi Hastanesi’nde 5 Mayıs El Hijyen Günü Etkinliği

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 5 Mayıs 2005 yılında “Dünya El Hijyeni Günü olarak kabul edilmiş ve ‘temiz bakım, güvenli bakımdır’ sloganı ile sağlık çalışanlarının el hijyeni konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflenmiştir.

‘EN ETKİLİ YÖNTEM, EN YAYGIN YÖNTEM, EL HİJYENİDİR’

Sular sağlık grubu genel koordinatörü ve Sular Akademi Hastanesi Başhekimi Binnur Özkar, Günlük yaşamda en fazla kirlenen organların başında eller geliyor. Bu nedenle sadece hastanelerde değil günlük hayatta da insanların el hijyenine dikkat etmesi durumunda enfeksiyon hastalıkların birçoğu engellenebilmektedir. Enfeksiyonların önlenmesinde hastalıklardan korunmada ve buna bağlı olarakta antibiyotiklere direnç gelişiminin önlenmesinde en etkili yöntem en yaygın yöntem el hijyenidir.

Dünya Sağlık Örgütü 5 Mayıs'ı Bundaki farkındalığı artırmak amacıyla dünya el hijyeni günü olarak ilan etmiştir burada özellikle sağlık çalışanlarından el hijyeni konusundaki duyarlılığını ve yöntemlerini yetiştirmek amacıyla bir Farkındalık yaratmak amacıyla dünya el hijyeni günü ilan edilmiştir.

Esas Hedef enfeksiyonların kontrolü altına alınması ve buna bağlı olarak gelişecek antibiyotik direncinin önlenmesi hedeflenmiştir yapılan araştırmalarda sağlık çalışanlarının el hijyeni konusunda yeterli etkin yöntemlere başvurarak el hijyeni konusunda gerekli önlemleri alarak bu duruma hassasiyetlerini ortaya kaymaktadırlar.

ELİ TEMİZ OLMAYAN İNSANLARIN İŞİ DE TEMİZ OLMAZ

Sular Akademi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekeriya Büyükdereli, Dünya El Hijyeni günü El Hijyenine dikkat çekmek için ortaya konmuş belirlenmiş bir gündür dünya çapında bu konuya önemi artırmak insanların farkındalığını artırmak için yapılmıştır eli temiz olmayan insanların işi de temiz olmaz.

Bu sağlıkta, gastronomide, turizmde, vesaire hayatımızın her safhasında geçerlidir el temizliği insan hayatını kurtarmada çok önemlidir özel hastanelerde sağlık tesislerinde elini yıkamayan personel doktorun yarattığı bütün iyi işi alır götürür. Tabi çocuklara da bazı mesajlarım olacak sevgili çocuklarım el yıkamak çok önemli her türlü mikroptan korunmada çok değerli lütfen ellerimizi en az 20 saniye çeşmede güzelce sabunla yıkayalım. Ayrıca El Hijyeni korona virüsten korunma konusunda da etkilidir. Lütfen El Hijyenine dikkat edelim. Sizleri seviyorum temiz olun, temiz kalın, ellerinizden öpüyoruz.’’