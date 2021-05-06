Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Muratçakıroğlu Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Muratçakıroğlu Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
KSÜ Tıp Fakültesinde Dünya Astım Günü Bilgilendirmesi
KSÜ Tıp Fakültesinde Dünya Astım...
Pazarcık’ta Grup Yolları Yenileniyor
Pazarcık’ta Grup Yolları Yenileniyor
Birlikte Üretiyoruz ve Büyüyoruz
Birlikte Üretiyoruz ve Büyüyoruz
Karaziyaret Ve Güzelyurt Mahallelerinde Parke Çalışması
Karaziyaret Ve Güzelyurt Mahallelerinde Parke...

Sular Akademi Hastanesi’nde 5 Mayıs El Hijyen Günü Etkinliği

Kahramanmaraş’ın en büyük özel hastanesi özelliğine sahip olan Sular Sağlık Grubu bünyesinde geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Sular Akademi Hastanesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü nedeniyle stant kurularak, etkinlik düzenlendi.

Sular Akademi Hastanesi’nde 5 Mayıs El Hijyen Günü Etkinliği

Sular Akademi Hastanesi’nde 5 Mayıs El Hijyen Günü Etkinliği

Kahramanmaraş’ın en büyük özel hastanesi özelliğine sahip olan Sular Sağlık Grubu bünyesinde geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Sular Akademi Hastanesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü nedeniyle stant kurularak, etkinlik düzenlendi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:37
banner459

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 5 Mayıs 2005 yılında “Dünya El Hijyeni Günü olarak kabul edilmiş ve ‘temiz bakım, güvenli bakımdır’ sloganı ile sağlık çalışanlarının el hijyeni konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflenmiştir.

‘EN ETKİLİ YÖNTEM, EN YAYGIN YÖNTEM, EL HİJYENİDİR’

Sular sağlık grubu genel koordinatörü ve Sular Akademi Hastanesi Başhekimi Binnur Özkar, Günlük yaşamda en fazla kirlenen organların başında eller geliyor. Bu nedenle sadece hastanelerde değil günlük hayatta da insanların el hijyenine dikkat etmesi durumunda enfeksiyon hastalıkların birçoğu engellenebilmektedir. Enfeksiyonların önlenmesinde hastalıklardan korunmada ve buna bağlı olarakta antibiyotiklere direnç gelişiminin önlenmesinde en etkili yöntem en yaygın yöntem el hijyenidir.

Dünya Sağlık Örgütü 5 Mayıs'ı Bundaki farkındalığı artırmak amacıyla dünya el hijyeni günü olarak ilan etmiştir burada özellikle sağlık çalışanlarından el hijyeni konusundaki duyarlılığını ve yöntemlerini yetiştirmek amacıyla bir Farkındalık yaratmak amacıyla dünya el hijyeni günü ilan edilmiştir.

Esas Hedef enfeksiyonların kontrolü altına alınması ve buna bağlı olarak gelişecek antibiyotik direncinin önlenmesi hedeflenmiştir yapılan araştırmalarda sağlık çalışanlarının el hijyeni konusunda yeterli etkin yöntemlere başvurarak el hijyeni konusunda gerekli önlemleri alarak bu duruma hassasiyetlerini ortaya kaymaktadırlar.

ELİ TEMİZ OLMAYAN İNSANLARIN İŞİ DE TEMİZ OLMAZ

Sular Akademi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekeriya Büyükdereli, Dünya El Hijyeni günü El Hijyenine dikkat çekmek için ortaya konmuş belirlenmiş bir gündür dünya çapında bu konuya önemi artırmak insanların farkındalığını artırmak için yapılmıştır eli temiz olmayan insanların işi de temiz olmaz.

Bu sağlıkta, gastronomide, turizmde, vesaire hayatımızın her safhasında geçerlidir el temizliği insan hayatını kurtarmada çok önemlidir özel hastanelerde sağlık tesislerinde elini yıkamayan personel doktorun yarattığı bütün iyi işi alır götürür. Tabi çocuklara da bazı mesajlarım olacak sevgili çocuklarım el yıkamak çok önemli her türlü mikroptan korunmada çok değerli lütfen ellerimizi en az 20 saniye çeşmede güzelce sabunla yıkayalım. Ayrıca El Hijyeni korona virüsten korunma konusunda da etkilidir. Lütfen El Hijyenine dikkat edelim. Sizleri seviyorum temiz olun, temiz kalın, ellerinizden öpüyoruz.’’

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Kahramanmaraş'ta budadığı ağaçta fenalaştığı için mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
Kahramanmaraş'ta budadığı ağaçta fenalaştığı için mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
Kahramanmaraşlı polis memuru hayatını kaybetti
Kahramanmaraşlı polis memuru hayatını kaybetti
Andırın’da turkuaz renkli gölet tespit edildi
Andırın’da turkuaz renkli gölet tespit edildi
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 6
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 6

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber