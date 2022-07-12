Sular Sağlık’ta Kurban Bayramı Coşkusu

Hastanede yapılan Bayramlaşama törenine geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden “Dr. Ekrem Karakaya'ya bir dakikalık saygı duruşu ve dua edilerek başladı.

Hastane yönetimi, bayram boyunca mesai yapacak hekim ve sağlık çalışanları ile bayramı hastanede geçirmek zorunda olan hastaları ziyaret ederek, onların bayramını kutladı.

Özel Sular Akademi Hastanesi ve Özel Sular Vatan Hastanesi’nde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni hastane yönetimi, doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının katılımı ile gerçekleşti.

BAYRAMLAR YARDIMLAŞMA DUYGUSUNU SAĞLAYAN KUTSAL GÜNLERDİR

Hastane lobisindeki tören tam anlamıyla bayram havasında yaşandı. Hastane yönetimi, daha sonra hekimlerle birlikte hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını odalarında tek tek ziyaret ederek, onların bayramlarını kutlayıp, acil şifalar diledi. Bayramların yardımlaşma duygusunu sağlayan kutsal günler olduğunu belirten Sular Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sular,”Koronavirüs salgını ne yazık ki, 2 yıllık süreçte, hepimizi uzaktan bayram kutlamaya zorladı. Pandemi dolayısıyla ara verdiğimiz geleneksel bayramlaşma törenlerimizi yeniden yaşayabiliyor olmaktan dolayı mutluyuz. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla bu bayramda sevdiklerimizle bir arada oluyoruz. Umarız böyle bir durum bir daha yaşanmaz. Herkesin bayramı kutlu olsun” dedi

HASTANE OLARAK TÜM TEDBİRLERİ ALDIK

Özel Sular Akademi Hastanesi başhekimi Dr. Murat Kılıç, insanların sağlığı için büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek,” Hastane olarak tüm tedbirleri aldık. Bayram mesaisi planını yaptık. Bayram tatili boyunca hastanemiz hizmet vermeye devam edecek. Sağlıkta şiddetin olmadığı meslektaşlarımızın öldürülmediği daha nice bayramlarda bir arada olmak dileğiyle” dedi

BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN TEMİNATI

Özel Sular Vatan Hastanesi başhekimi Dr. İsmail Durna ise yaptığı açıklamada “Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Keşke bu olaylar hiç yaşanmasa. Bayramlar birlik ve beraberliğimizin teminatı olup bu bayramı fırsata çevirerek kucaklaşmak, kenetlenerek tek yürek olmak zorundayız. Bu anlamda bayramda yardımlaşma ve dayanışmamızı arttırarak sürdürmeliyiz. Bayramın ülkemize, milletimize ve İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni eder bütün vatandaşlarımızın bayramını kutlarım" dedi.

Hastane yönetimi bayram boyunca mesai yapacak hekim ve sağlık çalışanlarının yanı sıra bayramı hastanede geçirmek zorunda olan hasta ve hasta yakınlarının da bayramını kutladı.