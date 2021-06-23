Süleyman Usta Lokantası Hizmete Başladı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Yirmikigün Mahallesi Prof.Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Begüm Buse Sitesi A Blok altında,( Tapu ve Şehircilik müdürlüğü kavşağında) hizmet vermeye başlayan Süleyman Usta Lokantası, damak tadına önem verirken, adı çevreye dostu lokanta olarak ta biliniyor. Süleyman Akdere, Ali Sait Koç ve Alaaddin Gençoğlan ortaklığıyla kurulan lokanta bölgede tercih edilen lokanta oldu.

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraşlılara hizmet vermeye başlayan lokanta, damak tadına, yemeğin kalitesine, gelen müşterilere güler yüzlü hizmet vermeye ve hijyene çok önem veriyor. Müşteri memnuniyetine büyük önem veren lokanta, kebap çeşitleri, börek çeşitleri, sulu yemek çeşitleri ve tepsi yemek çeşitleri ile vatandaşların büyük ilgisini görüyor. Lokantanın nefis yemeklerinin tadına bakan müşteriler, bundan sonrada lokanta olarak Süleyman Usta Lokantasını tercih edeceğiz. Çok nefis yemekleri var. Hem kaliteli, hem çok lezzetli, hem çok doyurucu, hemde güler yüzlü personelleri var. Lokanta hijyen konusunda da çok temiz. Bu yüzden Süleyman Usta Lokantası’nı tercih ediyoruz” diyorlar.

Lokanta’yı basın mensuplarına tanıtan Lokantanın ortaklarından Ali Sait Koç, Süleyman Usta Lokantası hakkında şunları belirtti; “Lokantamız şuan yaklaşık 120 kişiye hizmet vermektedir. Biz öncelikle lokantayı açtığımızda hem insanlara hizmet etme hem de insanlara daha kaliteli bir ürün sunabilmek adına, ilk işimiz buraya bir filtre kurmak oldu. Sularımız kireçli olduğu için kireçli suda yapılan yemeklerin, hamurunun lezzeti farklı olduğu için ilk önce günlük 5 ton kapasiteli bir arıtma sistemimizi kurduk. Sistemimizdeki musluklardan akan suların kalitesi, hazır sulardan daha kaliteli. Bütün yemeklerimiz o sudan yapılmakta. Ayrıca Kahramanmaraş kebap kültürüne sahip bir şehir ve fırın kültürü olan bir şehir. Bakıldığında hava kirliliği ve duman baya çok. Biz de burada onu engellemek için hem çevreyi kirletmemek adına hem de insanlarımız dumana boğmama adına Yüksek Maliyet ile elektro statik filtre sistemi kurduk. Bizim dışarıya 1 miligram dahi koku çıkmamaktadır. Çünkü bu filtremiz başlı başına sadece filtreden meydana gelmiyor, bunun su filtresi aynı zamanda da ozon üretme makinasıyla bunu destekliyoruz ki ozon partükülleri, koku partüküllerine yapışarak onu da engelliyor. Biz şuan bir apartmanın altında faaliyet gösteren bir restoran olarak, ne çevre insanı ne de apartmandakiler kesinlikle şikâyetçi değiller. Ne kebap dumanı ne farklı bir koku ne de çevre rahatsızlığı, kesinlikle hiç biri yok. Bu nedenle bunu insanlığımıza ve memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi

KEBAP ÇEŞİTLERİ, TEPSİ YEMEK ÇEŞİTLERİ, SULU YEMEK VE BÖREK ÇEİŞTLERİ İLE HALKIMIZIN HİZMETİNDE

Koç; “Yemek çeşitlerimiz arasında, adana kebabıdır, kuşbaşıdır, patlıcan kebabıdır, tavuk şişidir, eli böğründedir. Ayrıca yöresel tepsi yemeklerimiz de mevcut olmaktadır. Pide çeşitlerimiz, lahmacun çeşitlerimiz, öğlenleri çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Kahramanmaraş’a gelen misafirlerimiz var. Bunun yanında Kahramanmaraşlılarımız da buraya gelip hem yöresel yemeklerini hem kebaplarını, zırh kıymalarını en güzel şekilde, en leziz şekilde ve en kaliteli şekilde yemektedirler. Biz her zaman diyoruz, burayı kurarken hayalimiz insanlara kaliteyi sunabilmek ama bunu uygun fiyata ve kaliteli şekilde sunabilmek. Bunu da müşterilerimizin bize dönüşlerinden ve verdikleri memnuniyetten anlayabiliyoruz. Gelmeyen herkesi de bekliyoruz” dedi.