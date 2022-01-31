Süper kahramanlardan Kahramanmaraş’ta kızak yarışması

Kapadokya’dan getirilen dev balonunda yer aldığı etkinlikte, Şirek ve Fiyona, Peri Pacaları, Harry Potter, Süpermen, Karlar Kraliçesi, Kedi Kız, Mumya, Hamburger, Sütçü İmam, Şirin Baba, Çiğ Köfte Dürümü, Balık Adam, Aladdin ve Sihirli Halısı, Tom ve Jerry, Tokyo, Kanuni ve Hürrem, Dondurma, Kitap, Zombik, Malefiz, Şeker Kız ve Şehzade kostümlerini giyen 46 kişi, birinci olabilmek için mücadele etti.

İlginç görüntülerin yaşandığı etkinlik, dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ve davul zurna eşliğinde oynanmasıyla sona erdi.