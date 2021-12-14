Süt üreticisi dertli! 3 liradan alınan süt markette 10 liraya yaklaştı!

Kahramanmaraş’ta süt üreticiliği yapan Yusuf Beydilli, "Toptancı 3 lira 80 kuruşa topluyor, değerlendirip 10 liraya yakın bir fiyattan satıyorlar." Dedi.

Bir litre tam yağlı sütün fiyatı, market raflarında 10 liraya dayandı. Bu durum süt üreticilerini isyan ettirdi.

Sütün litresini 3 lira 80 kuruştan sattıklarını belirten üreticiler ise artan maliyetlerden dert yandı.

Üreticilere göre, market raflarındaki fiyat artışı ise aracılık yapan toptancılardan kaynaklı.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde süt üreticisi Yusuf Beydilli, piyasalardaki fiyat dalgalanmalarının, özellikle hayvan beslerken kullandıkları yemlerin aşırı şekilde zamlanmasının maliyetlerini artırdığını belirtti.

Süt’te, üretici ile vatandaşın tüketim maliyeti arasındaki fiyat uçurumuna dikkat çeken Beydilli, “Sütü şuan bizden 3 lira 80 kuruş’a alıyorlar. Çiği sütü açıklanan fiyat olan 4 lira 70 kuruştan almalarını istiyoruz. Fiyat konusunda denetim istiyoruz. Bölgemizde yapılacak denetimlerle üreticinin zararının önüne geçmelerini talep ediyoruz.

Yemenin torbasının 250 lira olduğu günümüzde bu süt fiyatı bizi kurtarmıyor. Türkoğlu’nda faaliyet yürüten küçük ve orta ölçekli üreticilerin sütleri çok cüzi fiyatlarla alınıyor. Biz üreticiler zaten zor ayakta duruyoruz, böyle devam ederse yok olup gideceğiz. Bugün bizden 3 lira 80 kuruşa alınan süt markette 10 liranın üzerinde. Bu böyle devam ederse, bizler yok olursak yarın marketteki sütü vatandaş 20 liradan alacak.” diye koyuştu.