Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...
Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a “Kahramanlık” Unvanı Verilişinin 49’ncu Yıl Dönümü Mesajı
Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a...
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Unvandır
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak...

Sütçü İmam kabri başında anıldı

Kahramanmaraş'ta, Milli Mücadelenin önemli kahramanlarından Sütçü İmam, vefatının 100. yılında kabri başında anıldı.

Sütçü İmam kabri başında anıldı

Sütçü İmam kabri başında anıldı

Kahramanmaraş'ta, Milli Mücadelenin önemli kahramanlarından Sütçü İmam, vefatının 100. yılında kabri başında anıldı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 17:10
banner459

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen anma programı, Sütçü İmam'ın, Uzunoluk Caddesi'ndeki kabri başında gerçekleştirildi. Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, sıcak salep dağıtıldı.

Dulkadiroğlu Müftüsü Ali Canbolat, yaptığı açıklamada, milletlerin tarihlerinde dönüm noktası olan önemli olaylar ve bu olaylardan tarihin yönünü, seyrini ve akışını değiştiren şahsiyetler bulunduğunu söyledi.

Bu topraklarda yetişmiş milli mücadelenin öncü şahsiyetlerinden, Türkiye'de İstiklal Mücadelesinin kıvılcımını ateşleyen, ilk kurşunu sıkan, Kahramanmaraş'ın ve Türkiye'nin gururu Sütçü İmam'ın bugün 100. yılında bir kez daha gururla, rahmet ve dualarla anıldığını dile getiren Canbolat, şunları kaydetti:

"Milletimiz tarihte pek çok kahramanlar yetiştirdi. Bunlardan birisi de kurtuluşun önder ve rehber isimlerinden olan Sütçü İmamdır. En belirgin tarafı da Fransızlar tarafından işgal edilen toprak da hassaten bacılarımızın üzerindeki örtüye el uzatıldığında namusu vatanı korumak üzere hareke geçme simgesidir, timsalidir. Atalarımızı, ecdadımızın o mücadelesini unutmamak için mezarı başına geldik. Bu gün Sütçü İmam’ım vefatının 100. yılındayız ama kurtuluşumuzun da üzerinden 102 sene geçmiş. Sütçü İmamlar şehit oldu ki, bu topraklar vatan olarak bize kaldı. Şunu unutmayalım bu topraklar için şehit düşen, gazi olanları dualarda hep analım. Dün sıra onlardaydı yarın da bize sıra geldiğinde bizde hazır olduğumuzu aklımızın bir köşesine yazalım.”

Sütçü İmam türbesinin bulunduğu Fevzi Paşa Mahalle Muhtarı Sıddık Gemci Dulkadiroğlu Müftülüğüne, anma programındaki ince düşüncelerinden dolayı teşekkür etti.

Hacı Sema Belpınar Yatılı Hafızlık Kız Kur'an kursu öğreticisi Selver Zengin, “Bu gün burada öğrencilerimizle beraber kurtuluşumuzun simgesi olan Sütçü İmam için toplandık. Öğrencilerimizin okumuş oldukları hatimleri indirdik. Müftülüğümüze çok teşekkür ediyoruz.”

Erzurumluoğlu Kur’an Kursu işitme Engelliler öğreticisi ve İl Engelli Koordinatörü şerife Yiğitoğlu da engelli öğrencilerle birlikte Sütçü İmamı anmak için geldiklerini kaydetti. İşitme engelli öğrenciler de programdan duydukları memnuniyeti işaret diliyle teşekkür ederek belirttiler.

Bir hayırsever tarafından katılımcılara sıcak salep dağıtılan tören; okunan hatimlerin indirilmesi ardından Müftü Ali Canbolat’ın duasıyla sona erdi.

Programda Gençlik spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumu öğrencileri de şiir okuyarak Sütçü imamı kabri başında andılar.

Programa, Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Ali Canbolat, Şube Müdürü Mikail Koç, Fevzi Paşa mahallesi Muhtarı Sıddık Gemci, Gençlik Koordinatörü Cafer Dağ, Kuran Kursu Öğreticileri ve öğrenciler katıldı.

Son Güncelleme: 09.02.2022 19:04
Anahtar Kelimeler:
Sütçü İmam Kabri Başında Anıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Güvenç’ten Kahramanmaraş Yatırım Müjdesi
Milletvekili Güvenç’ten Kahramanmaraş Yatırım Müjdesi
Turkovac Kahramanmaraş’ta Uygulanmaya Başlandı
Turkovac Kahramanmaraş’ta Uygulanmaya Başlandı
‘Korkma! İstiklâl ilham verir’ projesi ödülleri verildi
‘Korkma! İstiklâl ilham verir’ projesi ödülleri verildi
CHP yüksek faturalar için Kahramanmaraş’ta sokağa indi!
CHP yüksek faturalar için Kahramanmaraş’ta sokağa indi!
Kurtuluş Savaşında Türkoğlu'nun Rolü Anlatıldı
Kurtuluş Savaşında Türkoğlu'nun Rolü Anlatıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber