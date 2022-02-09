Sütçü İmam kabri başında anıldı

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen anma programı, Sütçü İmam'ın, Uzunoluk Caddesi'ndeki kabri başında gerçekleştirildi. Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, sıcak salep dağıtıldı.

Dulkadiroğlu Müftüsü Ali Canbolat, yaptığı açıklamada, milletlerin tarihlerinde dönüm noktası olan önemli olaylar ve bu olaylardan tarihin yönünü, seyrini ve akışını değiştiren şahsiyetler bulunduğunu söyledi.

Bu topraklarda yetişmiş milli mücadelenin öncü şahsiyetlerinden, Türkiye'de İstiklal Mücadelesinin kıvılcımını ateşleyen, ilk kurşunu sıkan, Kahramanmaraş'ın ve Türkiye'nin gururu Sütçü İmam'ın bugün 100. yılında bir kez daha gururla, rahmet ve dualarla anıldığını dile getiren Canbolat, şunları kaydetti:

"Milletimiz tarihte pek çok kahramanlar yetiştirdi. Bunlardan birisi de kurtuluşun önder ve rehber isimlerinden olan Sütçü İmamdır. En belirgin tarafı da Fransızlar tarafından işgal edilen toprak da hassaten bacılarımızın üzerindeki örtüye el uzatıldığında namusu vatanı korumak üzere hareke geçme simgesidir, timsalidir. Atalarımızı, ecdadımızın o mücadelesini unutmamak için mezarı başına geldik. Bu gün Sütçü İmam’ım vefatının 100. yılındayız ama kurtuluşumuzun da üzerinden 102 sene geçmiş. Sütçü İmamlar şehit oldu ki, bu topraklar vatan olarak bize kaldı. Şunu unutmayalım bu topraklar için şehit düşen, gazi olanları dualarda hep analım. Dün sıra onlardaydı yarın da bize sıra geldiğinde bizde hazır olduğumuzu aklımızın bir köşesine yazalım.”

Sütçü İmam türbesinin bulunduğu Fevzi Paşa Mahalle Muhtarı Sıddık Gemci Dulkadiroğlu Müftülüğüne, anma programındaki ince düşüncelerinden dolayı teşekkür etti.

Hacı Sema Belpınar Yatılı Hafızlık Kız Kur'an kursu öğreticisi Selver Zengin, “Bu gün burada öğrencilerimizle beraber kurtuluşumuzun simgesi olan Sütçü İmam için toplandık. Öğrencilerimizin okumuş oldukları hatimleri indirdik. Müftülüğümüze çok teşekkür ediyoruz.”

Erzurumluoğlu Kur’an Kursu işitme Engelliler öğreticisi ve İl Engelli Koordinatörü şerife Yiğitoğlu da engelli öğrencilerle birlikte Sütçü İmamı anmak için geldiklerini kaydetti. İşitme engelli öğrenciler de programdan duydukları memnuniyeti işaret diliyle teşekkür ederek belirttiler.

Bir hayırsever tarafından katılımcılara sıcak salep dağıtılan tören; okunan hatimlerin indirilmesi ardından Müftü Ali Canbolat’ın duasıyla sona erdi.

Programda Gençlik spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumu öğrencileri de şiir okuyarak Sütçü imamı kabri başında andılar.

Programa, Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Ali Canbolat, Şube Müdürü Mikail Koç, Fevzi Paşa mahallesi Muhtarı Sıddık Gemci, Gençlik Koordinatörü Cafer Dağ, Kuran Kursu Öğreticileri ve öğrenciler katıldı.