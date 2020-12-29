Taksici temel

Akaryakıt fiyatlarına mütemadiyen zam geliyormuş tabi taksici esnafı da bu konudan şikayetçi kendi aralarında dertleniyorlarmış

Temel ise bir köşede oturmuş çayını yudumluyor diğer taksiciler sormuşlar yahu temel benzine mazota gelen zamları duydun mu sen hiç oralı olmuyorsun

Temel cevap vermiş benim için değişen bir şey yok

BEN HEP 25 LİRALIK ALIYORUM

Arkadaşlar fotoğraftaki gördüğünüz yumurtalar bizim kümesimizden bugün çıkan hasılat

Biliyorsunuz hayvan dedi mi biz de akan sular durur

Her türlüsünü severiz helal olsun yeterli

Şimdilerde yumurta fiyatlarında ciddi bir artış varmış televizyonlar sürekli bu haberi veriyorlar

Benim için değişen bir şey yok

Bende temel gibiyim

BEN PARA VERMİYORUM

Evet para vermiyorum ama yem parası veriyorum

Arkadaşlar köylerimizde eskiden olduğu gibi tavuklarımız olsun

Evlerin önünde otlasınlar sağa sola dökülmüş tahıl tanelerini toplasınlar israf olmasın evlerde artan yemekler zayi olmasın sofralar sokaklara döküldü de tavuklar onları yesin

Ne zaman ki hazıra alıştık her şey bize pahalı oldu

Tembelliğimiz başımıza bela oldu

Üstelik stres atıyor insanı dinlendiriyor

Köylerde yaşayanlar imkanları müsait olanlar Bahçelievler’de oturanlar hayatın güzelliklerini kaçırmasınlar

Evin önünde küçük bir bostan domates biber maydanoz

Yeriniz müsaitse birkaç tane koyun kuzu

Fazla olmamak kaydıyla

5/ 10 tane tavuk

Üstelik içinde horoz bulunan değerli yumurtalar insan sağlığı açısından çok faydalı bilim adamları bunu anlatıyorlar

Horoz eti erkek çocuklar için çok şifalı bu konuda hadisi şerif var

Ayrıca horozlar sabah namazına kaldırıyor seher vaktini haber veriyorlar

Çok Öterse keser yersiniz

HAYVAN BEREKETTİR