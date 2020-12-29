Taksici temel

Akaryakıt fiyatlarına mütemadiyen zam geliyormuş tabi taksici esnafı da bu konudan şikayetçi kendi aralarında dertleniyorlarmış
Temel ise bir köşede oturmuş çayını yudumluyor diğer taksiciler sormuşlar yahu temel benzine mazota gelen zamları duydun mu sen hiç oralı olmuyorsun
Temel cevap vermiş benim için değişen bir şey yok
BEN HEP 25 LİRALIK ALIYORUM
Arkadaşlar fotoğraftaki gördüğünüz yumurtalar bizim kümesimizden bugün çıkan hasılat
Biliyorsunuz hayvan dedi mi biz de akan sular durur
Her türlüsünü severiz helal olsun yeterli
Şimdilerde yumurta fiyatlarında ciddi bir artış varmış televizyonlar sürekli bu haberi veriyorlar
Benim için değişen bir şey yok
Bende temel gibiyim
BEN PARA VERMİYORUM
Evet para vermiyorum ama yem parası veriyorum
Arkadaşlar köylerimizde eskiden olduğu gibi tavuklarımız olsun
Evlerin önünde otlasınlar sağa sola dökülmüş tahıl tanelerini toplasınlar israf olmasın evlerde artan yemekler zayi olmasın sofralar sokaklara döküldü de tavuklar onları yesin
Ne zaman ki hazıra alıştık her şey bize pahalı oldu
Tembelliğimiz başımıza bela oldu
Üstelik stres atıyor insanı dinlendiriyor
Köylerde yaşayanlar imkanları müsait olanlar Bahçelievler’de oturanlar hayatın güzelliklerini kaçırmasınlar
Evin önünde küçük bir bostan domates biber maydanoz
Yeriniz müsaitse birkaç tane koyun kuzu
Fazla olmamak kaydıyla
5/ 10 tane tavuk
Üstelik içinde horoz bulunan değerli yumurtalar insan sağlığı açısından çok faydalı bilim adamları bunu anlatıyorlar
Horoz eti erkek çocuklar için çok şifalı bu konuda hadisi şerif var
Ayrıca horozlar sabah namazına kaldırıyor seher vaktini haber veriyorlar
Çok Öterse keser yersiniz
HAYVAN BEREKETTİR