Tanıtım günlerinin en ilgi odağı ‘Türkoğlu’nun yayla çilekleri oldu’

Türkoğlu’nun Kaledibi ve Çakıroğlu mahallelerinin yaylalarında yetişen çilekleri, Kahramanmaraş’ın, İstanbul’daki tanıtım günlerine damgasını vurdu.

Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu (Maraş-Fed) ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Yenikapı’daki Kadir Topbaş fuar merkezinde düzenlenen ‘Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin resmi açılışının ardından, Türkoğlu Belediyesi; Kaledibi ve Çakıroğlu yaylalarının doğal ve enfes çilekleriyle, Kılılı Mahallesinin meşhur salatalıklarıyla, Kadıoğluçiftliği mahallesinin domatesleriyle, ilçede aktif üretim yapan kadın kooperatiflerinin el emeği biber, tarhana ve çerezleriyle, Bağdat baharatlarının mevsimin de özenle kurutulan baharatlarıyla standa yerini aldı.

Ziyaretçilerine adeta memleket havası dağıtan Türkoğlu Belediyesi, ziyaretçilerinden tam not aldı.

En çok ilgiyi gören Türkoğlu’nun yaylaların da özenle yetişen enfes çilekleri tanıtım günlerine adeta damgasını vurdu.