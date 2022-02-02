Tarhana Çorbasının Namı Sınırları Aştı

Prof. Dr. Özçelik'in tarhanayı konu alan ve yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü bilimsel çalışma, ABD'de "Crimson Publishers" çatısı altında yayın yapan hakemli "Modern Concepts & Developments in Agronomy" (Tarımda Modern Anlayışlar ve Gelişmeler) isimli dergide yer aldı.

Prof. Dr. Hasan Özçelik, AA muhabirine, tarhana üretimiyle öne çıkmış çeşitli illeri gezerek araştırmalar yaptığını söyledi.

Araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre bilimsel bir makale hazırladıklarını belirten Özçelik, "Amerika'da bir uluslararası dergide 'tarhana' ismiyle makale yayımladık. Bundan sonra bütün dünya, yoğurt, ayran ve salep gibi tarhanayı da Türkçe adıyla bilecek." dedi.

Çalışma kapsamında 9 tarhana çeşidi belirlediklerini, Uşak tarhanasının Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret aldığını belirten Özçelik, "Aynı şekilde Kahramanmaraş tarhanası da coğrafi işaret aldı. Tarhananın Türk mutfağındaki yerini dünyaya tanıtmak, ihracatımızı artırmak için endüstriyel olmasını ve hazır çorba olarak marketlerde satılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

"İlk üretildiği yer Osmanlı coğrafyasıdır"

Tarhananın ana yurdunun Yörük Türkmen kültürü olduğunu söyleyen Özçelik şöyle devam etti:

"Ana yurdu olarak bir yer söylemek gerekirse Kahramanmaraş diyebiliriz. Tarhanayı Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun sarayda ilk kez üreterek Osmanlı coğrafyasına yayılmasını sağlamıştır. İlk üretildiği yer de Osmanlı coğrafyasıdır. Tarhananın yapılışında Gülbahar Hatun, buğday yarması ve yoğurt kullanmıştır. Daha sonra bu çorba çeşitlendirilerek farklı tarhanalar ortaya çıkmıştır. Balkanlarda, Afrika'da, Avrupa'da, Türkiye'de tarhana biliniyor ve sevilerek tüketiliyor."