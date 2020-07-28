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Tarih ve kültür şehri Dulkadiroğlu’na bir ödül daha

Ortaya koyduğu tarihi ve kültürel projelere yenilerini ekleyen Dulkadiroğlu Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ikinci kez ödüllendirildi.

Tarih ve kültür şehri Dulkadiroğlu’na bir ödül daha

Tarih ve kültür şehri Dulkadiroğlu’na bir ödül daha

Ortaya koyduğu tarihi ve kültürel projelere yenilerini ekleyen Dulkadiroğlu Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ikinci kez ödüllendirildi.

28 Temmuz 2020 Salı 17:16

Tarihi Kentler Birliği Meclisi toplantısı Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör’ün başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantı sonunda Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması kapsamında başarılı projelere ödülleri verildi. Daha önce Mutfak Müzesi ile ödül alan Dulkadiroğlu Belediyesi, bu defa Kahramanmaraş Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi ile ödüle layık görüldü.

Ödülünü Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör’ün elinden alan Dulkadiroğlu Belediyesi, Tarihi Sokak iyileştirme projelerine işaret ederek yeni ödüllere aday olduğunu da gösterdi.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necat Okay, Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan kadim bir şehir olduğunu hatırlattı. Özellikle Dulkadiroğlu ilçesinin tarihi Kahramanmaraş’ı bünyesinde barındırdığını hatırlatan Başkan Okay, ilçe sınırlarında bulunan tüm tarihi eserlere sahip çıktıklarını ve koruduklarını bildirdi.
Bu kapsamda Tarihi Kentler Birliği’nin de katkılarıyla birçok eseri ortaya çıkardıklarını aktaran Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkması adına bir çok projeye imza attık. Bu projeler Mutfak Müzesi ile başladı. Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ile devam etti. Tarihi Dulkadiroğlu Konağı ve Kahramanmaraş Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi ile çok önemli bir noktaya geldi. Yine tarihi sokak iyileştirme projelerimiz de bu projelere ayrı bir önem ve değer kattı. Bu projeleri ilçemize kazandırırken üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği ile de ortak hareket etmekteyiz. Bu gibi projeleri özendirmek amacıyla başlatılan yarışmalarda da iki projemiz ödül aldı. İlk olarak Mutfak Müzesi projemiz ödüle layık görüldü. Şimdi ise Kahramanmaraş Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi’miz ödüle layık görüldü. Bu ödülü Kentler Birliği Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün elinden almak bizler için ayrı bir gururdur. İnşallah bundan sonraki süreçte de ilçemizin ve şehrimizin tarihine ve kültürüne katkı yapmayı sürdüreceğiz.”
 

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Tarih Ve Kültür şehri Dulkadiroğlu’na Bir ödül Daha
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