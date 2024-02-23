Tarihi imzalar atıldı! Savunma sanayinin yıldızı Kahramanmaraş’ta parlayacak

6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremler sonrası özellikle sanayi alanında ağır yara alan Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırmak ve kenti Türkiye’nin üretim gücünde söz sahibi yapmak adına mesaisini aralıksız sürdüren KMTSO, Türk Savunma Sanayii’nin öncü şirketi TUSAŞ’la kentin vizyonuna güç katacak olan tarihi işbirliği anlaşmasının sonuna geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımıyla ilk olarak Türkoğlu’nda TUSAŞ Uçak ve Helikopter Uçak Parçası Üretim Tesisi’nin açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından TUSAŞ ve KMTSO arasında kurulacak büyük savunma sanayii şirketinin ortaklığı için imza töreni yapıldı.

Ticaret Borsası’nda düzenlenen imza törenine; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, TUSAŞ Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ile Kahramanmaraşlı iş insanları katıldı.

GÖRGÜN: KAHRAMANMARAŞ’A HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN

İmza töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları kaydetti: “Gerek TUSAŞ gerekse de Kahramanmaraşlı sanayiciler böyle bir başlangıcın Kahramanmaraş’a daha yakışır olduğunu ve bu yatırımın daha büyük yatırımlara vesile olacağını hissettiler ve bunu hissettirdiler. Bütün süreç boyunca fedakârca çalıştılar. Deprem illerinde savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmaların ayrı ayrı sorumluluk aldıkları çeşitli üretim tesisleri var. Bugün Kahramanmaraş’ta bu üretim tesislerimizden ilkinin açılışını yaptık. Bu vizyonu Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyması ve bize hedef göstermesi ve bizim bu sorumluluk karşısında bunun ilk aşamasını gerçekleştiriyor olmanın da tatlı bir huzuru içerisindeyiz. Şimdi çalışmalarımızın ikinci safhasını daha büyük yatırımı içeren sözleşmeye şahitlik ettik. Kahramanmaraş’a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

BULUNTU: BU 100 YILIN YATIRIMI

Törende açılış konuşmasını yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şunları söyledi: “Bugünün önemi, sadece işbirliği ve yatırımın büyüklüğü ile sınırlı değil, aynı zamanda Kahramanmaraş için umut dolu bir adımı temsil ediyor. Bu yatırım, sadece birkaç yılın değil, belki de 100 yılın yatırımı olarak değerlendirilmelidir. Çünkü bu yatırımın etkileri, sadece bugün ile sınırlı kalmayacak, gelecek kuşaklara da yansıyacaktır.

“İSTİHDAM VE SEKTÖREL ÇEŞİTLİLİK ARTACAK”

Bu imza protokolü, hem TUSAŞ'ın teknolojik uzmanlığına erişim sağlayarak yerel işletmelerin gelişimine katkıda bulunmayı hem de Kahramanmaraş'ın savunma sanayii alanındaki varlığını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda, bu işbirliği sayesinde bölge ekonomisinin çeşitlenmesi ve istihdam olanaklarının artırılması da mümkün olacaktır. Ayrıca, bu yatırımla, ilimiz imalat sanayindeki teknoloji seviyesi de artacaktır. TUSAŞ gibi öncü bir kuruluşla işbirliği yapmanın, Kahramanmaraş'ın savunma sanayii alanındaki katkılarını artırma ve bölge ekonomisine yeni fırsatlar sunma potansiyelini artıracağına inanıyoruz. Artık İnsansız Hava Aracımız “Anka”nın da aralarında olduğu hava araçlarının parçaları burada üretilecektir. İstiklal Üniversitemiz bünyesindeki Havacılık Meslek Yüksekokulu marifetiyle de sektörün kalifiye eleman ihtiyacı karşılanmış olacaktır.



“KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE’NİN KALKINMA YOLCULUĞUNDA ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENECEK”

Sonuç olarak, Kahramanmaraş, her zaman olduğu gibi, Türkiye'nin kalkınma ve güçlenme yolunda önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Savunma sanayiindeki bu yeni yatırım, şehrimizin bu rolünü daha da güçlendirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, “Kahramanmaraş, Ankara’dan sonra ikinci savunma, havacılık ve uzay sanayii merkezi haline gelecektir.”

Tören imzaların atılması ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.