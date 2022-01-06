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Tarihi kapalı çarşı’daki dev proje tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, 9 Milyon TL’lik yatırımla Tarihi Kapalı Çarşı’nın düzensiz cephesini baştan sona yeniledi. 70 işyeri ve 9 kapısını kapsayan çalışmalar tarihi dokuyu ortaya çıkarırken, esnaf ve vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılanıyor.

Tarihi kapalı çarşı’daki dev proje tamamlandı

Tarihi kapalı çarşı’daki dev proje tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, 9 Milyon TL’lik yatırımla Tarihi Kapalı Çarşı’nın düzensiz cephesini baştan sona yeniledi. 70 işyeri ve 9 kapısını kapsayan çalışmalar tarihi dokuyu ortaya çıkarırken, esnaf ve vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılanıyor.

06 Ocak 2022 Perşembe 17:08
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin dev projelerinden Tarihi Kapalı Çarşı cephe yenileme çalışmaları tamamlandı. Daha önce düzensiz bir görüntünün hakim olduğu çarşının cephesi, toplamda 9 Milyon TL’lik yatırımla tarihi dokuya uygun olarak baştan sona yenilendi.

Ulu Camii ve İş Bankası arasında bulunan 70 işyeri ve 9 girişi kapsayan projenin son hali esnaf ve vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılanıyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ndan projeye ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin tarihi adası içinde yer alan Tarihi Kapalı Çarşı’mızda 9 Milyon TL yatırımla cephe yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Yaklaşık 500 yıl önceye tarihlendirilen Sûk-i Maraş artık düzenli bir görüntüye, kadim mimarisine uygun bir cepheye kavuştu. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verildi.

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Tarihi Kapalı çarşı’daki Dev Proje Tamamlandı
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