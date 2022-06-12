Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş...
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo Olarak Atandı
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo...
Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği
Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu günü
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu...

Tarihi Kentler Birliği Üyeleri Kahramanmaraş’ı Çok Beğendiler

Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı sonrası belediye başkanlarıyla birlikte şehrin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret eden Başkan Güngör, “Misafirlerimize şehrimizin tarihi ve turistik mekanlarını anlatma fırsatı bulduk. Ziyaretlerimiz esnasında hemşehrilerimizle de bir araya gelerek muhabbet ettik” dedi.

Tarihi Kentler Birliği Üyeleri Kahramanmaraş’ı Çok Beğendiler

Tarihi Kentler Birliği Üyeleri Kahramanmaraş’ı Çok Beğendiler

Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı sonrası belediye başkanlarıyla birlikte şehrin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret eden Başkan Güngör, “Misafirlerimize şehrimizin tarihi ve turistik mekanlarını anlatma fırsatı bulduk. Ziyaretlerimiz esnasında hemşehrilerimizle de bir araya gelerek muhabbet ettik” dedi.

12 Haziran 2022 Pazar 15:48
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak için şehre gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve birlik üyesi belediye başkanlarıyla şehrin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri’nin de yer aldığı programda Başkan Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet, Tarihi Maraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Bahtiyar Yokuşu ve Kanlıdere Köprüsü’nü ziyaret etti. Tarihi Maraş Kalesi’nde komşu şehirlerden Kahramanmaraş’ı ziyarete gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Hayrettin Güngör, misafirlere Maraş’ın Millî Mücadelesi ve Tarihi Maraş Kalesi ile ilgili bilgiler aktardı.

Tarihi ve Turistik Mekanlarımızı Ziyaret Ettik

Ziyaret programı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Tarihi Kentler Birliğimizin Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdikten sonra belediye başkanlarımızla birlikte Tarihi Maraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Kanlıdere Köprüsü ve Bahtiyar Yokuşu’nu ziyaret ettik. Misafirlerimize şehrimizin tarihi ve turistik mekanlarını anlatma fırsatı bulduk. Kanlıdere Köprüsü’nde devam eden çalışmalarımız hakkında da bilgiler aktardık. Ziyaretlerimiz esnasında hemşehrilerimizle de bir araya gelerek muhabbet ettik” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Kentler Birliği Üyeleri Kahramanmaraş’ı Çok Beğendiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ’den aranıyordu Elbistan’da yakalandı
FETÖ’den aranıyordu Elbistan’da yakalandı
Kahramanmaraş’ta ‘Firik’ Yeme Yarışmasında Galip Çıkmadı
Kahramanmaraş’ta ‘Firik’ Yeme Yarışmasında Galip Çıkmadı
Kahramanmaraş Karacaoğlan Kitap Analiz Günleri
Kahramanmaraş Karacaoğlan Kitap Analiz Günleri
Başkan Güngör, İstanbul Milletvekili Kaya’yı Ağırladı
Başkan Güngör, İstanbul Milletvekili Kaya’yı Ağırladı
Kahramanmaraş, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’na Ev Sahipliği Yaptı
Kahramanmaraş, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’na Ev Sahipliği Yaptı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber