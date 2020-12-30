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Kahramanmaraş
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Tarım Ve Hayvancılığın Kahramanmaraş Ekonomisine Kattığı Değerler

Tarih Ve Sanat Kokan Tarım Şehri Şehr-İ Kahramanmaraş

Tarım Ve Hayvancılığın Kahramanmaraş Ekonomisine Kattığı Değerler

Tarım Ve Hayvancılığın Kahramanmaraş Ekonomisine Kattığı Değerler

Tarih Ve Sanat Kokan Tarım Şehri Şehr-İ Kahramanmaraş

30 Aralık 2020 Çarşamba 20:38
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18 bin yıllık bir tarih. Kurtuluş savaşında destanlaşan milli mücadelesi ile tarihe adını kahramanlıkla yazdırmış, Maraş bize mezar olmadan düşmana gül zar olmaz diyen yiğitlerin harman olduğu sanat ve tarih kokan şehir.

Doğu Akdeniz Bölgesinde yer alan ilimiz 14.346 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye’nin 11. tarımsal potansiyeli bakımından da 13. büyük vilayeti durumundadır. Coğrafi konum itibariyle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin geçiş noktasındadır. Bu sebeple ikliminde de değişik iklim özellikleri görülmektedir. Genelde Akdeniz iklim özellikleri ile kısmense Güneydoğu Anadolu Bölgesinin iklim özelliklerinin hakim olduğu Merkez İlçe, Türkoğlu ve Pazarcık İlçelerinin tarımsal üretim potansiyeli oldukça önemlidir. Özellikle Maraş, Türkoğlu, Elbistan  ve Narlı ovalarından oluşan verimli ve düz araziler yoğun tarımım yapıldığı alanlardır.

Arazilerin Niteliklerine Göre Dağılımı (ha)

Tarım Alanlarının Dağılımı (ha)

Tarım Alanı

361.491

Tarla

261.317

Orman-Fundalık Alan

525.563

Meyve

59.793

Çayır-Mera Alanı

170.697

Sebze

9.827

Diğer

356.465

Nadas

30.552

Su Yüzeyi

20.384

Süs Bitkisi

2

TOPLAM

1.434.600

TOPLAM

361.491

Tarımsal üretimin milli gelirin önemli bir payını oluşturduğu ülkemizde, tarımsal üretimde verimliliğin yükselmesi, tarımsal verimliliği arttıracak her türlü yatırım, yalnız tarım kesimi için değil, ekonominin bütünü için de önemlidir.

Tarımsal üretimin milli gelirin önemli bir payını oluşturduğu ülkemizde, tarımsal üretimde verimliliğin yükselmesi, tarımsal verimliliği arttıracak her türlü yatırım, yalnız tarım kesimi için değil, ekonominin bütünü içinde önemlidir.

Günümüzde mevcut imkânlarla tarım alanlarını genişletmek ya da doğal koşulları istenilen yönde etkilemek hemen hemen mümkün değildir. Tarımsal üretimi arttırmak, tarımsal üretim girdilerini ve teknolojiyi en iyi şekilde yönetmekten geçiyor.

İlimiz geniş coğrafyası, farklı iklim avantajları, zengin bitki örtüsü ve verimli topraklarıyla ülkemizin tarımsal çeşitlilik ve üretim potansiyeli bakımından önemli illeri arasında yer almaktadır. Akdeniz bölgesinde yer alan Kahramanmaraş’ta farklı yüksekliklerin verdiği avantajla 3-4 bölgenin bitki örtüsünü birarada bulmak mümkündür. Haziran ayında Maraşaltı diye adlandırılan Akdeniz Bölgesi ikliminin hakim olduğu ilçelerimizde hububat hasatı tamamlanırken, ülkemizin önemli düzlükleri arasında yer alan Afşin-Elbistan ovasında Temmuz sonlarına kadar hasat devam etmektedir.

İlimizde 79 çeşit tarım ürünü ticari manada yetiştirilmektedir. Kividen zeytine mandalinden cevize, çilekten böğürtlene kadar bir çok ürün ilimizde yetiştirilmektedir.

HAYVANCILIĞIN ŞEHİR EKONOMİSİNDE ETKİSİ

Özellikle kırmızı ete artan talebin karşılanması amacıyla gerek bu sektöre kendi imkânları ile girmek isteyen yatırımcılar, gerekse destekleme ve hibe programlarından yararlanarak işini geliştirmek isteyen yatırımcılar için hayvancılık sektörü ilgi odağı haline gelmiş ve bununla beraber ilimizde son zamanlarda damızlık ve büyük besi işletmelerinin sayısı hızla artmıştır. Henüz yatırım aşamasında olan, bu işi büyük ölçekli düşünen birçok işletme ile sektör, Kahramanmaraş’ımızın parlayan bir yıldızı olma yolundadır.

Özellikle hızla artan nüfusa karşılık halen bitkisel üretime dayalı bir tarım şehri olarak anılan Kahramanmaraş,  pamuk üretimi konusunda öne çıkarak, ürettiği pamuğu işleyen birçok tarıma dayalı sanayi kolunun gelişmesine neden olmuştur. Süt üretiminin artması ile şehrimiz büyük süt toplama firmalarının üssü haline gelmektedir.

Son zamanlarda ilimizde kırsal kalkınma yatırım projelerinin etkin olması ile birlikte hayvancılık sektörü sermaye sahibi kişilerin yatırım yapmak istedikleri bir sektör haline gelmiştir. Halen kendi imkanları ile kurulan işletmeler yanında devam eden büyük tarımsal sanayi projeleri de bulunmaktadır.  Tarıma dayalı sanayi yatırımlarının artması ile bu sektöre ham madde üretimi sağlayan sektörlerde de büyük bir gelişme sağlanacaktır.

Son yıllarda ilimizde Tarım ve Orman Bakanlığı destekli kurulan hayvancılık işletmeleri sayısı artmış ve buda et ve süt üretimindeki artışa olumlu bir şekilde yansımıştır. Hayvancılık için çok müsait bir iklime sahip olan İlimiz de yem bitkileri üretimini artırmak önemli hedeflerimiz arasındadır.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü daha fazla yayım çalışmaları yürüterek firmaların ilgisini arttırmaya yönelik saha çalışmaları yapmakta ve hayvancılık sektörü ile birlikte onların sorun olarak gördükleri konularda çözüm üretmeye çalışmaktadır.

Gelecek nesillere bereket fışkıran topraklar bırakmak dileği ile…

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