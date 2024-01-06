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Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına Kahramanmaraşlı Polat atandı!

Abdulkadir Polat, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı'na atandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına Kahramanmaraşlı Polat atandı!

Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına Kahramanmaraşlı Polat atandı!

Abdulkadir Polat, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı'na atandı.

06 Ocak 2024 Cumartesi 13:16

Abdulkadir Polat, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı'na atanarak görevine başladı. Bu atama, önceki Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'nin belediye başkanlığı adaylığı nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Devlet Denetleme Kurulu üyesi olan Abdulkadir Polat, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Kahramanmaraşlı Abdulkadir Polat'ın atanması, Devlet Denetleme Kurulu'nun 2021 yılında tarım sektöründe yaptığı kapsamlı denetimin ardından dikkat çekiyor. Kurul, tarihinde ilk kez Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinde detaylı bir denetim gerçekleştirmişti.

Polat'ın, bu kurumda görev yapmış olması ve denetim deneyimi, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı pozisyonunda önemli bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Bu atama, devletin tarım sektöründeki denetim faaliyetlerine olan önemini vurguluyor ve kurumsal deneyimin ön planda tutulduğunu gösteriyor.

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Tarım Ve Orman Bakan Yardımcılığına Kahramanmaraşlı Polat Atandı!
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