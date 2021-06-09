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Tarımda doğru bilinen yanlışlar

F1 HİBRİT TOHUM KISIR MIDIR ? NEDİR BU F1 TOHUM MESELESİ ?

Tarımda doğru bilinen yanlışlar

Tarımda doğru bilinen yanlışlar

F1 HİBRİT TOHUM KISIR MIDIR ? NEDİR BU F1 TOHUM MESELESİ ?

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:52
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Bugün Sosyal Medyada Herkes tarafından paylaşılan bir video izleyince Bir Ziraat Mühendisi olarak cevap verme zorunda hissettim kendimi..

Lütfen vakit ayırıp okuyunuz çünkü anlaşılır olması için kısa ve net yazdım…

1. F1 HİBRİT TOHUM NEDİR ?

Hibrit tohumluk, aynı türe ait bitkinin ana ve baba bitkilerin tozlanmasıyla yani melezlenmesiyle elde ediliyor. Yani aynı bitki türünün farklı ailelerden gelen ana ve baba bitkiler birleştirilerek F1 denilen melez tohum elde ediliyor.

2. F1 HİBRİT TOHUM KISIR MIDIR?

Tabi ki HAYIR….

Hibrit tohum aslında yüzyıllardır bizim çiftçimizin yaptığını, akademisyenlerin, mühendislerin daha profesyonelce yapması neticesinde ortaya çıkar. Burada genetik yapısıyla oynanması gibi bir durum söz konusu değil. Bildiğimiz, yapay döllenme aslında. Çiftçinin yaptığının profesyonellerce yapılması. Hibrit tohumun kısır olarak bilinmesinin nedeni de şu. Aslında kısır değil, yine tohum veriyor. Ama melez tohum olduğu, yani saf hat bir anne ile saf hat bir babanın melezi olduğu için, çiftçi bu tohumu tarlaya ekip kendisi tohum almaya kalktığı zaman, bu tohum ya annesine ya da babasına dönüyor.

3. HİBRİT TOHUM KULLANANLAR 85-90 YIL SONRA KISIR MI OLACAK ?

Bu soruya sadece gülüp geçmek yeterli aslında. Hangi bilimsel araştırmanın sonucu böyle çıkmış ki insanları gereksiz yere tedirgin ediyorlar….

4. F1 HİBRİT TOHUM VE GDO AYNI ŞEY Mİ?

Kesinlikle aynı tohum olmayıp, kesinlikle karıştırılmamalıdır. F1 Tohum GDO'lu tohum değildir. (bu konuyu ilerde detaylı yazacağım.)

5. TOHUM KONUSUNDA İSRAİL'E Mİ BAĞIMLIYIZ?

Kesinlikle HAYIR…

Sadece İsrail’e değil Hiçbir ülkeye bağımlı değiliz ve tohum üretimimiz kendi kendimize yetecek düzeydedir.

6. ATALIK TOHUMLARIMIZ YOK MU OLDU?

Kesinlikle HAYIR….

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Bütün Atalık Tohumlarımız YERLİ GEN BANKALARIMIZDA Saklanmakta, Sahip Çıkılmakta ve Gen Kaynağı Olarak Kullanılmaktadır.

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Tarımda Doğru Bilinen Yanlışlar
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